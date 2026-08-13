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Trofeo Coppa ItaliaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Coppa Italia: por qué el Cremonese-Sampdoria se juega en Bolzano y el programa de los treintaidosavos de final

Copa Italia
Cremonese
Sampdoria

Dónde ver en TV la jornada de la Coppa Italia que se juega entre el 14 y el 17 de agosto

Será el estadio Druso de Bolzano el escenario del partido entre Cremonese y Sampdoria, encuentro correspondiente a los treintaidosavos de final de la Coppa Italia (programado para el próximo 17 de agosto a las 20:45, en directo por Canale 20). El estadio del Tirol del Sur, donde habitualmente juega el Sudtirol, fue elegido tras el no de la Prefectura a que el partido se disputara en Chiavari, por motivos de seguridad. El traslado fue necesario a causa de la indisponibilidad del estadio Zini de Cremona.


  • PROGRAMA DE LOS TREINTAIDOSAVOS DE FINAL

    Coppa Italia 2026/27, dieciseisavos de final: programa y dónde ver los partidos en TV


    Parma-Catania, viernes 14 de agosto a las 18:00. TV: Canale 20

    Cagliari-Arezzo, viernes 14 de agosto a las 18:30. TV: Italia 1

    Monza-Avellino, viernes 14 de agosto a las 20:45. TV: Canale 20

    Fiorentina-Benevento, viernes 14 de agosto a las 21:15. TV: Italia 1


    Catanzaro-Sudtirol, sábado 15 de agosto a las 18:00. TV: Canale 20

    Udinese-Padova, sábado 15 de agosto a las 18:30. TV: Italia 1

    Venezia-Modena, sábado 15 de agosto a las 20:45. TV: Canale 20

    Torino-Carrarese, sábado 15 de agosto a las 21:15. TV: Italia 1


    Frosinone-Juve Stabia, domingo 16 de agosto a las 18:00. TV: Canale 20

    Genoa-Ascoli, domingo 16 de agosto a las 18:30. TV: Italia 1

    Hellas Verona-Virtus Entella, domingo 16 de agosto a las 20:45. TV: Canale 20

    Lazio-Mantova, domingo 16 de agosto a las 21:15. TV: Italia 1


    Pisa-Empoli, lunes 17 de agosto a las 18:00. TV: Canale 20

    Sassuolo-Cesena, lunes 17 de agosto a las 18:30. TV: Italia 1

    Cremonese-Sampdoria, lunes 17 de agosto a las 20:45. TV: Canale 20

    Palermo-Lecce, lunes 17 de agosto a las 21:15. TV: Italia 1




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