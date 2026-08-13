Será el estadio Druso de Bolzano el escenario del partido entre Cremonese y Sampdoria, encuentro correspondiente a los treintaidosavos de final de la Coppa Italia (programado para el próximo 17 de agosto a las 20:45, en directo por Canale 20). El estadio del Tirol del Sur, donde habitualmente juega el Sudtirol, fue elegido tras el no de la Prefectura a que el partido se disputara en Chiavari, por motivos de seguridad. El traslado fue necesario a causa de la indisponibilidad del estadio Zini de Cremona.



