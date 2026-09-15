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Baldanzi GenoaGetty Images
Emanuele Tramacere

Traducido por

Coppa Italia, Genoa-Sudtirol EN DIRECTO, las alineaciones oficiales: están Baldanzi y Meichtry

Génova
Sudtirol
Copa Italia
Génova vs Sudtirol
Serie A

Sigue Genoa-Sudtirol, partido válido por los dieciseisavos de final de la Coppa Italia 2026/2027

El Genoa, para intentar salir del todo de su mal momento; el Sudtirol, para seguir soñando. Los dos equipos se enfrentan a partir de las 18:00 en el Galileo Ferraris de Génova en la ronda de dieciseisavos de final de la Coppa Italia 2026/2027.

El conjunto rojiazul de Daniele De Rossi logró sumar en la clasificación de la Serie A con el empate ante el Frosinone, pero las tres derrotas anteriores mantienen abierto el periodo de crisis que el partido de hoy podría ayudar a superar.

Los visitantes de Daniele Possanzini, en cambio, siguen invictos esta temporada y son terceros en la Serie B con 8 puntos gracias a las dos victorias contra Entella y Catanzara y a los dos empates frente a Benevento y Modena.


Para llegar a esta ronda, el Genoa eliminó al Ascoli en los treintaidosavos de final, mientras que el Sudtirol eliminó precisamente al Catanzaro.


  • GENOA-SÜDTIROL: LAS ALINEACIONES OFICIALES Y LA FICHA DEL PARTIDO

    Genoa-Sudtirol


    Goleadores: -


    GENOA (3-4-2-1): Stolz; Marcandalli, Otoa, Puczka; Drameh, Wiafe, Amorim, Mitaj; Baldanzi, Meichtry; Vitinha.

    Entrenador: De Rossi.


    SUDTIROL (3-4-3): Plizzari; Pellini, Giorgini, Veroli; F. Davi, Tait; Brik, S. Davi; Burnete, Anghelè, Mixtur.

    Entrenador: Possanzini.


    Árbitro: Manganiello

    Amonestados: -

    Expulsados: -

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