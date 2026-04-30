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Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2026: anuncian las fechas del torneo juvenil que se disputará en Catar
La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2026 empezará el 19 de noviembre.
La FIFA y el Comité Organizador Local de Catar han anunciado las fechas de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2026.
El torneo se disputará en Catar del 19 de noviembre al 13 de diciembre de 2026.
Será la segunda de las cinco Copas Mundiales Sub-17 consecutivas que acogerá Catar entre 2025 y 2029.
Como en 2025, todos los encuentros se jugarán en la Aspire Zone, que dispone de varios campos de primera categoría en un complejo de última generación.
Contará con 48 equipos, tras el éxito de la edición de 2025
La edición 2026 del torneo tendrá 48 equipos, igual que el año pasado. El sorteo final de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2026 será en Zúrich el 21 de mayo.
Se disputarán 104 partidos, con varios encuentros diarios en el complejo Aspire Zone.
La centralización fue clave en el éxito de 2025, con 197 460 espectadores que siguieron los 104 partidos en 15 jornadas.
La concentración de futuras estrellas atrajo a más de 130 ojeadores de los principales clubes mundiales.
Se espera una afluencia similar en 2026.
Todas las miradas puestas en la próxima generación de estrellas
Qatar ha creado un escenario para la próxima generación de superestrellas, en el que el año pasado destacaron jugadores como Mateus Mide (Portugal), Johannes Moser (Austria), Samuele Inacio (Italia), Hamza Abdelkarim (Egipto), Jesse Bisiwu (Bélgica) y Nathan De Cat (Bélgica).
Portugal ganó la final ante Austria, con Anisio Cabral como máximo goleador.
Este año, nuevas promesas brillarán en la Aspire Zone de Catar.
La final se disputará en el Estadio Internacional KhalifaFIFA
La final del torneo se disputará en el Estadio Internacional Khalifa, como en 2025, cuando 38 901 espectadores vieron ganar a Portugal.
Este año se cumplen 50 desde su inauguración en 1976. El recinto también albergo encuentros del Mundial de la FIFA 2022 y otros eventos deportivos de primer nivel.