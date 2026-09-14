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Copa femenina de la Serie A: Roma impresiona, a la final con la Juventus. El sábado, en el campo de Viareggio

Women's football
Roma
Juventus

Juventus-Roma será la final de la Serie A Women's Cup. Juventus se impuso al Inter el sábado por la noche en Biella, al ganar 1-0 gracias al autogol de Van Diemen; la Roma triunfó en Sassuolo ante las jugadoras de Colantuono, que en la fase de grupos habían ganado 1-0 en el Tre Fontane. Tres semanas después, en el Ricci, la historia fue muy distinta: en el 7-1 final, hat-trick de Piemonte, doblete de van Dooren y goles de Doms y Giugliano. Para el Sassuolo, marcó al final Fercocq.

  • EL AÑO PASADO GANÓ LA JUVENTUS

    El trofeo volverá a ser, por tanto, una cuestión entre Juventus y Roma, protagonistas en cada una de las últimas cinco finales de competiciones italianas, entre la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana y la Serie A Women’s Cup. El año pasado, en Castellamare di Stabia, en la primera final absoluta de la Serie A Women's Cup, se impuso la Juventus de Canzi en el 92': 3-2 con goles de Vangsgaard, Bonansea y Thomas. Haavi y Giugliano fueron las goleadoras de la Roma, que había empatado dos veces.


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  • EN EL CAMPO EL SÁBADO EN VIAREGGIO

    En Viareggio, el próximo sábado se entregará el trofeo de 2026, con el pitido inicial a las 18:00 en el “Torquato Bresciani”.

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