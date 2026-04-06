La telenovela en torno a la ganadora de la última edición de la Copa Africana de Naciones aún no ha terminado. Tras la victoria de Senegal sobre el terreno de juego y la adjudicación del trofeo a Marruecos por decisión administrativa, los primeros han recibido luz verde para presentar un recurso. Así lo informa RMC Sport, según el cual, poco antes del fin de semana, la federación senegalesa recibió la motivación de la decisión del comité de apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF). Esta decisión da luz verde a Senegal para iniciar el procedimiento de apelación que presentará ante el TAS (Tribunal Arbitral del Deporte), impugnando así la victoria de Marruecos por incomparecencia.
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Copa Africana de Naciones: Senegal puede recurrir ante el TAS: el resumen y lo que ocurrió con Marruecos
«TENEMOS ÁRBITROS ESPECIALIZADOS EN ESTO»
El director general del TAS, Matthieu Reeb, ha comentado lo siguiente sobre la situación: «Estamos perfectamente preparados para resolver este tipo de controversias, con la ayuda de árbitros especializados e independientes. Somos conscientes de que los equipos y los aficionados desean conocer la decisión final lo antes posible, por lo que nos aseguraremos de que el procedimiento arbitral se desarrolle con la mayor rapidez posible, respetando el derecho de todas las partes a un juicio justo».
¿QUÉ HA PASADO ENTRE MARRUECOS Y SENEGAL?
El pasado mes de enero, Senegal ganó por 1-0 la final de la Copa Africana de Naciones contra Marruecos, pero el resultado se anuló en marzo y se le concedió a Marruecos una victoria por 3-0 a puerta cerrada, después de que los jugadores de Senegal abandonaran el terreno de juego durante unos 15 minutos para protestar por un penalti pitado a favor del equipo rival. La Comisión de Apelación de la CAF aplicó los artículos 82 y 84 del reglamento, que prevén la derrota por incomparecencia de un equipo si los jugadores se niegan a jugar o abandonan el terreno de juego durante más de diez minutos sin autorización del árbitro. Según la reconstrucción de los hechos, la decisión de abandonar el campo fue impulsada por el seleccionador senegalés Pape Thiaw, posteriormente sancionado con dos años de inhabilitación para cualquier actividad de la CAF.