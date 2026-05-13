Convocatoria de Senegal para el Mundial 2026: ¿Qué jugadores llegarán a la gran cita en EE. UU., México y Canadá?

Senegal llega al Mundial 2026 tras un caótico y polémico torneo de la Copa Africana de Naciones. Los Leones de Teranga vencieron a Marruecos en la final, pero el partido se manchó cuando el equipo abandonó el campo tras un penalti a favor de los anfitriones. Luego, la Confederación Africana de Fútbol le retiró el título al considerar que perdió el partido por retirarse sin permiso del árbitro.

En medio del caos, el seleccionador Pape Thiaw lleva ahora a su equipo a otro gran torneo y se enfrenta a una fase de grupos complicada. Los Leones de Teranga se medirán a dos de los mejores delanteros del planeta: la Francia de Kylian Mbappé y la Noruega de Erling Haaland en el Grupo I.

Será su tercera Copa consecutiva y cuenta con experiencia, aunque su mejor resultado siguen siendo los cuartos de final de 2002.

De cara a la cita de 2026, GOAL analiza la posible convocatoria que podría viajar a EE. UU., Canadá y México.