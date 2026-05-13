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Gill Clark

Traducido por

Convocatoria de Senegal para el Mundial 2026: ¿Qué jugadores llegarán a la gran cita en EE. UU., México y Canadá?

Senegal
World Cup

Todo lo que necesitas saber sobre la selección de Senegal para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Senegal llega al Mundial 2026 tras un caótico y polémico torneo de la Copa Africana de Naciones. Los Leones de Teranga vencieron a Marruecos en la final, pero el partido se manchó cuando el equipo abandonó el campo tras un penalti a favor de los anfitriones. Luego, la Confederación Africana de Fútbol le retiró el título al considerar que perdió el partido por retirarse sin permiso del árbitro.

En medio del caos, el seleccionador Pape Thiaw lleva ahora a su equipo a otro gran torneo y se enfrenta a una fase de grupos complicada. Los Leones de Teranga se medirán a dos de los mejores delanteros del planeta: la Francia de Kylian Mbappé y la Noruega de Erling Haaland en el Grupo I.

Será su tercera Copa consecutiva y cuenta con experiencia, aunque su mejor resultado siguen siendo los cuartos de final de 2002.

De cara a la cita de 2026, GOAL analiza la posible convocatoria que podría viajar a EE. UU., Canadá y México.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 45-MLI-SENAFP

    Porteros

    Edouard Mendy, exguardameta del Chelsea, es el número uno de Senegal y está listo para defender la portería en su segundo Mundial. Vuelve a impresionar tras llevar a Senegal a la final de la Copa Africana de Naciones. Con 34 años, es un referente en la zaga y cuenta con el respaldo de Yehvann Diouf y Mory Diaw.

    JugadorClub 
    Yehvann DioufNiza
    Edouard MendyAl-Ahli
    Mory Diaw Le Havre
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  • FBL-AFR-2025-MATCH 45-MLI-SENAFP

    Defensas

    Senegal tiene una defensa sólida, como mostró en la Copa Africana de Naciones, donde solo encajó dos goles. Sin embargo, en el Mundial lo tendrá más difícil, pues en la fase de grupos se medirá a dos de los delanteros más en forma del momento.

    Kalidou Koulibaly, a sus 34 años, sigue siendo clave en el centro de la defensa, aunque ya muestra algún signo de desgaste. Se perdió la final de la Copa Africana por sanción y lesión, y también fue expulsado en la fase de grupos ante Benín, lo que preocupa.

    La Ligue 1 aportará a Moussa Niakhate (Lyon) y Krepin Diatta (Mónaco), mientras que la Premier League sumará a El Hadji Malick Diouf (West Ham) y Mamadou Sarr (Chelsea).

    Nobel Mendy, del Rayo Vallecano, busca entrar en la lista tras ser convocado por primera vez para los amistosos de marzo ante Perú y Gambia.

    JugadorClub 
    Krepin DiattaMónaco
    Mamadou SarrChelsea
    Kalidou KoulibalyAl-Hilal
    Ismail JakobsGalatasaray
    Moussa NiakhateLyon
    Antoine MendyNiza
    El Hadji Malick DioufWest Ham United
    Abdoulaye SeckMaccabi Haifa
    Nobel Mendy Rayo Vallecano
  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Centrocampistas

    Senegal recupera a Pape Sarr y Habib Diarra, ya recuperados de sus lesiones para el Mundial. Ambos se perdieron la Copa Africana de Naciones, pero llegarán en forma al torneo de este verano.

    No serán los únicos jugadores de la Premier League: Idrissa Gueye, Ismailia Sarr e Iliman Ndiaye también han sido convocados, lo que ofrece a Thiaw un centro del campo de primer nivel. Ndiaye llega tras una temporada destacada en la máxima categoría inglesa que ha generado rumores de traspaso millonario.

    Las estrellas de La Liga Pape Gueye y Pathe Ciss también deberían entrar en la lista y aportar mucha experiencia de alto nivel a Senegal.

    JugadorClub 
    Idrissa GueyeEverton
    Habib DiarraSunderland
    Pape GueyeVillarreal
    Iliman Ndiaye Everton
    Pape Gueye Villarreal Iliman Ndiaye Everton Pathe Ciss Rayo Vallecano Rayo Vallecano
    Lamine CamaraMónaco
    Pape Matar Sarr Tottenham
    Ismaila Sarr Crystal Palace
  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    Atacantes

    Senegal contará con un potente ataque: los delanteros Sadio Mané (Al-Nassr) y Nicolas Jackson (Bayern de Múnich) liderarán la ofensiva este verano.

    Mané, máximo goleador de Senegal con 51 tantos, ya ganó la Premier y la Champions con el Liverpool.

    El joven del PSG Ibrahim Mbaye puede aportar desde el banquillo, mientras que Cherif Ndiaye, Boulaye Dia y Habib Diallo aspiran a la convocatoria. Mamadou Diakhon, convocado por primera vez en marzo, es otra sorpresa.

    Bamba Dieng regresa sorpresivamente a la convocatoria tras brillar con el Lorient en la Ligue 1 y podría tener minutos este verano.

    JugadorClub 
    Cherif NdiayeSamsunspor
    Sadio ManéAl-Nassr
    Nicolas JacksonBayern de Múnich
    Boulaye DiaLazio
    Habib DialloMetz
    Ibrahim MbayePSG
    Mamadou Diakhon Club Brujas 
    Assane DiaoComo
    Bamba Dieng Lorient
  • FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP

    Jugadores estrella de Senegal

    Iliman Ndiaye, estrella del Everton, brilla en la Premier League y sube rumores de fichaje con el Manchester United. Con el balón muestra talento y sin él presiona sin descanso. Su olfato goleador podría ganarle más fans en el Mundial.

    Nicolás Jackson ha tenido pocos minutos desde su cesión al Bayern de Múnich y podría querer reivindicarse en la Copa América. El delantero ha estado a la sombra de Harry Kane y Luis Díaz, pero, en su mejor versión, es un atacante potente y peligroso.

    Sin embargo, la gran estrella de Senegal es Sadio Mané, clave en la victoria de la Copa Africana y esperado para brillar en el Mundial. El exjugador del Liverpool se retirará tras el torneo y sueña con una despedida a lo grande.

  • Senegal Getty

    Once inicial previsto de Senegal para el Mundial de 2026

    Edouard Mendy, de 34 años y con dos Copas Africanas de Naciones con Senegal, será el portero titular.

    En la zaga, Kalidou Koulibaly probablemente formará pareja con Moussa Niakhate, mientras que Krepin Diatta y El Hadji Malick Diouf actuarán como laterales, completando una defensa sólida.

    En el centro del campo, las estrellas de la Premier League Idrissa Gueye y Habib Diarra competirán por un lugar junto a Pape Gueye, del Villarreal.

    La creatividad recaerá en Sadio Mané, referente de los Leones de Teranga, que actuará en la izquierda, con Nicolas Jackson en el centro y Iliman Ndiaye en la derecha.

    Once inicial previsto (4-3-3): Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf; Diarra, I. Gueye, P. Gueye; Ndiaye, Jackson, Mané.

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