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Portugal squadGetty/GOAL

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Convocatoria de Portugal para el Mundial 2026: ¿Qué jugadores se clasificaron para la final en Estados Unidos, México y Canadá?

Portugal
World Cup

Todo lo que necesitas saber sobre la selección de Portugal para el Mundial de la FIFA de 2026

Portugal será uno de los equipos a seguir en el Mundial 2026 y tiene grandes posibilidades de llegar a la final. Liderados por Cristiano Ronaldo, ganaron su segundo título de la Liga de Naciones en 2025 y son uno de los equipos más fuertes de Europa.

Nunca ha alzado el codiciado trofeo y esta será la última oportunidad de Ronaldo para lograrlo.

Además de Ronaldo, Portugal cuenta con un plantel equilibrado, lleno de jugadores de calidad en todas las líneas y con varios representantes en la Premier League, entre ellos Bruno Fernandes, elegido Futbolista del Año por la FWA tras una temporada 2025-26 que devolvió al Manchester United a la Liga de Campeones.

¿Cómo se presenta la plantilla de Portugal de cara al Mundial? GOAL repasa a los jugadores seleccionados.

  • Cristiano Ronaldo Diogo Costa Portugal 2025Getty Images

    Porteros

    Portugal cuenta con buenos porteros. Diogo Costa, del Oporto, es el favorito para la titularidad gracias a su serenidad, sus reflejos y su comodidad con el balón. Fue clave en la Liga de Naciones 2025.

    Como alternativa, José Sá, guardameta del Wolverhampton recién descendido de la Premier, aporta experiencia y está listo para aportar si es convocado.

    Ricardo Velho y Rui Silva también están convocados, aunque probablemente uno quede fuera antes de la lista definitiva.

    JugadorClub 
    Diogo CostaOporto
    José SáWolves
    Rui SilvaSporting CP
    Ricardo VelhoGençlerbirliği S.K.
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  • Nuno Mendes Ruben Dias Portugal Nations League 2025Getty

    Defensas

    Portugal tiene una defensa sólida. La pareja de centrales, Rubén Dias y Gonçalo Inácio, rinde de forma constante bajo Robert Martínez. En las bandas destaca Nuno Mendes, posible mejor lateral izquierdo del mundo.

    En la derecha, Diogo Dalot, Nelson Semedo y João Cancelo luchan por un puesto, mientras que Matheus Nunes, del Manchester City, también puede actuar allí tras brillar en la Premier 2025-26 bajo Pep Guardiola.

    JugadorClub
    Nuno MendesPSG
    Rúben DiasManchester City
    Matheus NunesManchester City
    Diogo DalotManchester United
    Gonçalo InácioSporting CP
    Nelson SemedoFenerbahçe
    João CanceloBarcelona
    Renato VeigaVillarreal
    Tomás AraújoBenfica
  • BRUNO FERNANDES-portugal-20241012(C)Getty Images

    Centrocampistas

    En el medio campo, João Neves y Vitinha han brillado con el PSG en la Ligue 1 y, como Nuno Mendes, han sido clave en el éxito del club en la Liga de Campeones los dos últimos años.

    Las estrellas de la Premier League Bernardo Silva y Bruno Fernandes han mantenido un nivel constante en Mánchester y aspiran a la titularidad en el Mundial.

    João Palhinha y Matheus Fernandes se quedan fuera, pues Tottenham y West Ham vivieron campañas complicadas en la Premier League, luchando por evitar el descenso.

    JugadorClub
    João NevesPSG
    VitinhaPSG
    Bernardo SilvaManchester City
    Bruno FernandesManchester United
    Rúben NevesAl Hilal
    Samuel CostaMallorca
  • Cristiano Ronaldo Portugal 2024Getty

    Atacantes

    En ataque, Portugal tendrá un gran aliciente con Ronaldo, quien a sus 41 años sigue siendo clave.

    A pesar de su edad, fue el máximo goleador de la Liga de Naciones y guió a Portugal al título. Tras ganar la Eurocopa 2016, el Mundial es el gran trofeo que falta en su palmarés, y llega con la motivación extra de otra temporada prolífica en Arabia Saudí.

    Completan el ataque los delanteros de la Serie A Rafael Leão y Francisco Conceição, más Francisco Trincão, que brilla con el Sporting CP en la Primeira Liga.

    JugadorClub
    Cristiano RonaldoAl Nassr
    Rafael LeãoAC Milan
    Gonçalo RamosPSG
    Francisco TrincaoSporting CP
    João FélixAl Nassr
    Gonçalo GuedesReal Sociedad
    Pedro NetoChelsea
    Francisco ConceiçãoJuventus
  • Portugal v Hungary - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Las estrellas de Portugal

    Cristiano Ronaldo seguirá como líder de Portugal en el torneo, con el peso de toda una nación sobre sus hombros. Se espera que Rafael Leão, del AC Milan, integre el once inicial pese a su difícil temporada en la liga.

    En el centro del campo, Bruno Fernandes y Vitinha marcarán el ritmo y generarán ocasiones.

    En la defensa, Nuno Mendes será clave tanto en ataque como en defensa. Bajo la guía de Luis Enrique en el PSG, el lateral vive su mejor momento y llega al Mundial con un papel relevante.

  • Portugal v France: Quarter-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Once inicial previsto de Portugal para el Mundial de 2026

    Como se ha mencionado, se espera que Diogo Costa sea el portero titular de Portugal en el Mundial. El guardameta del Oporto ha sido fijo en el once y probablemente mantendrá ese papel en la fase final, con José Sá como suplente.

    En defensa, Nuno Mendes, Rubén Dias, Gonçalo Inácio y Matheus Nunes forman una zaga equilibrada que garantiza solidez atrás y proyección ofensiva por las bandas.

    En el medio, Vitinha y João Neves podrían mantener su entendimiento de club, con Bruno Fernandes más adelantado.

    En ataque, los veloces Rafael Leão y Francisco Conceição ocuparán las bandas, con Ronaldo como referencia en punta.

    Once inicial (4-3-3): Costa; Nunes, Dias, Inácio, Mendes; Vitinha, João Neves; Leão, Fernandes, Conceição; Ronaldo.

Amistosos
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