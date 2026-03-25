Convocatoria de Japón para el Mundial de 2026: ¿Qué jugadores llegarán a la gran cita de EE. UU., México y Canadá?

Japón se convirtió en la primera selección, aparte de las tres anfitrionas, en clasificarse para la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras su victoria contra Baréin en las eliminatorias de la AFC el pasado mes de marzo.

Siempre ha sido un equipo entretenido de ver, especialmente en la Copa del Mundo, y tiene fama de dar sorpresas en los grandes escenarios.

Se proclamó campeón de su grupo en la edición de 2022 del torneo, tras derrotar tanto a España como a Alemania. En octavos de final, cayó eliminado en la tanda de penaltis ante Croacia, finalista en 2018.

Los Samurai Blue volverán a estar presentes en la Copa Mundial de la FIFA 2026, esta vez con una renovada confianza y motivación para romper por fin su maldición de los octavos de final.

No les faltará talento de primer nivel procedente de Europa, además de la estabilidad que aporta el veterano seleccionador Hajime Moriyasu, así que echemos un vistazo a la posible convocatoria que podría viajar a Estados Unidos, Canadá y México para la competición de 2026.