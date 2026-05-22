El debate sobre quién creará juego en Inglaterra, con su abundancia de talento, dominó la previa de la convocatoria. Bellingham, el «galáctico» del Real Madrid, parece fijo como ‘10’. Eberechi Eze, recién campeón con el Arsenal, y Morgan Rogers, estrella del Aston Villa, aportarán alternativas.

Harry Kane, capitán y máximo goleador, liderará el ataque. Toney, que juega en Arabia Saudí, fue ignorado por Tuchel pero llega en buen momento. Watkins, del Villa, busca repetir su gol en la semifinal de la Euro 2024 ante Holanda.

Jordan Henderson aporta experiencia, mientras que Kobbie Mainoo, recuperado con Michael Carrick en el Manchester United, llega de última hora. Madueke sorprende en la banda, aunque no es titular en el Arsenal. Rashford, cedido por el Barcelona, y Anthony Gordon, del Newcastle, suman potencia, velocidad y versatilidad.

En la portería no hay sorpresas, aunque John Stones, que se convertirá en agente libre en el Manchester City tras una temporada con lesiones, también fue convocado. El capitán del Chelsea, Reece James, es el lateral derecho titular, mientras que Nico O’Reilly y Djed Spence pelean por el carril izquierdo.