Convocatoria de Holanda para el Mundial 2026: ¿Qué jugadores se clasificaron para la fase final en Estados Unidos, México y Canadá?

Holanda, potencia futbolística, llegó a tres finales del Mundial (1974, 1978 y 2010), pero nunca pudo alzarse con el título.

En 2014 vencieron 5-1 a España en la fase de grupos, pero cayeron ante Argentina en semifinales tras una agotadora tanda de penaltis.

En 2018 no se clasificó al quedar tercera de grupo, por detrás de Francia y Suecia.

En 2022 cayeron ante Argentina en penaltis tras un 2-2 en el tiempo reglamentario.

¿Cambiará su suerte en el próximo torneo? Lo descubriremos analizando su plantilla.