Convocatoria de Egipto para el Mundial 2026: ¿Qué jugadores llegarán a la gran cita en EE. UU., México y Canadá?

La selección de Egipto, liderada por Mohamed Salah, vuelve al Mundial por primera vez desde 2018 tras una fase de clasificación impresionante. Los Faraones terminaron invictos en su grupo, ganando ocho de diez partidos, y aseguraron el primer lugar con comodidad.

Con Salah y Omar Marmoush, del Manchester City, liderando el ataque, Egipto mostró potencia ofensiva: 20 goles a favor y solo dos en contra en 10 partidos.

Además, en la Copa Africana de Naciones 2025 llegaron a semifinales antes de perder contra Senegal, equipo que luego ganó el título pero lo perdió tras una final caótica en la que sus jugadores abandonaron el campo en protesta contra Marruecos por un penalti concedido.

En el Mundial 2026, donde buscará su primer triunfo, Egipto integra el Grupo G junto a Bélgica, Irán y Nueva Zelanda.

De cara a la cita de 2026, GOAL analiza la posible convocatoria que podría viajar a EE. UU., Canadá y México.