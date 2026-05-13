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Gill Clark

Traducido por

Convocatoria de Egipto para el Mundial 2026: ¿Qué jugadores llegarán a la gran cita en EE. UU., México y Canadá?

Egypt
World Cup

Todo lo que necesitas saber sobre la selección de Egipto para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La selección de Egipto, liderada por Mohamed Salah, vuelve al Mundial por primera vez desde 2018 tras una fase de clasificación impresionante. Los Faraones terminaron invictos en su grupo, ganando ocho de diez partidos, y aseguraron el primer lugar con comodidad.

Con Salah y Omar Marmoush, del Manchester City, liderando el ataque, Egipto mostró potencia ofensiva: 20 goles a favor y solo dos en contra en 10 partidos.

Además, en la Copa Africana de Naciones 2025 llegaron a semifinales antes de perder contra Senegal, equipo que luego ganó el título pero lo perdió tras una final caótica en la que sus jugadores abandonaron el campo en protesta contra Marruecos por un penalti concedido.

En el Mundial 2026, donde buscará su primer triunfo, Egipto integra el Grupo G junto a Bélgica, Irán y Nueva Zelanda.

De cara a la cita de 2026, GOAL analiza la posible convocatoria que podría viajar a EE. UU., Canadá y México.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 48-EGY-CIVAFP

    Porteros

    El portero titular de Egipto, Mohamed El Shenawy, cumplió 37 años antes del Mundial 2026 y se acerca al final de su carrera. Es uno de los jugadores más experimentados de Hossam Hassan y sigue en los planes del equipo. 

    Pronto necesitará un sucesor, y ya hay candidatos: Mostafa Shobeir, quien será su suplente en el Mundial, y El Mahdi Soliman y Mohamed Alaa, con muchas opciones de entrar en la convocatoria.

    JugadorClub 
    Mohamed El ShenawyAl Ahly
    El Mahdi SolimanZamalek
    Mostafa ShobeirAl Ahly
    Mohamed AlaaGouna
    • Anuncios
  • FBL-AFR-2025-MATCH 48-EGY-CIVAFP

    Defensas

    Egipto cuenta con una zaga experimentada y mantuvo su portería a cero en dos de los tres partidos de grupo de la Copa Africana de Naciones. Hossam Abdelmaguid, de 24 años, brilló en esa competición y podría ser clave en el Mundial; además, ha marcado tres goles con el Zamalek esta temporada.

    Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Ramy Rabia y Ahmed Abou El Fotouh completan la zaga y deberían estar en la lista, al igual que el lateral izquierdo Ahmed Fattouh, que aspira a un lugar en la plantilla. 

    Mohamed Abdelmonem ya se recuperó de su lesión y entró en la última convocatoria para los amistosos previos al Mundial, mientras que Omar Fayed, defensa del Arouca, es duda tras quedarse fuera de los amistosos de marzo y manifestar su decepción en redes sociales. 

    JugadorClub 
    Mohamed HanyAl Ahly
    Tarek AlaaZamalek
    Rami Rabia Al Ain
    Mohamed Abdel MoneimNiza
    Yasser IbrahimAl Ahly
    Hossam AbdelmaguidZamalek
    Khaled SobhiMasry
    Ahmed FatouhZamalek
    Ahmed «Koka» Nabil Al Ahly
  • Eman AshourGetty

    Centrocampistas

    El centro del campo de Egipto en el Mundial tendrá varios jugadores del Al Ahly. Marwan Attia, Zizo, Eman Ashour y Trezeguet, con su buena química de club, aportarán solidez al equipo.

    También podrían sumarse Hamdy Fathy, Mohanad Lasheen y Mahmoud Saber. Las estrellas experimentadas Trezeguet y Zizo probablemente sean convocados, aunque ya no tienen la titularidad asegurada. Aun así, pueden aportar desde el banquillo.

    JugadorClub 
    Hamdy FathyAl-Wakrah
    Marwan Attia Al Ahly
    Mohanad LasheenPiramides
    Mahmoud SaberZamalek
    Ahmed «Zizo» SayedAl Ahly
    Emam AshourAl Ahly
    Mahmoud «Trezeguet» HassanAl Ahly
  • FBL-AFR-2025-MATCH 51-EGY-NIGAFP

    Atacantes

    El ataque de Egipto lo liderarán las estrellas de la Premier League Mohamed Salah y Omar Marmoush. Su experiencia y calidad serán clave para las aspiraciones del equipo en el torneo de este verano y se espera que marquen los goles.

    Mostafa Mohamed, delantero del Nantes, ya jugó la Copa Africana con Egipto y debería mantenerse en la lista. Nasser Mansi, del Zamalek, regresa tras participar en los amistosos de marzo. Haissem Hassan, extremo del Real Oviedo, busca su lugar tras elegir representar a Egipto en lugar de Francia.

    JugadorClub 
    Omar MarmoushManchester City
    Mohamed SalahLiverpool
    Mostafa MohamedNantes
    Haissam HassanReal Oviedo
    Nasser MansiZamalek
  • Egypt-Faces-Zimbabwe-In-Group-BAFP

    Las estrellas de Egipto

    Nadie duda de que la mayor estrella de Egipto es Mohamed Salah. El jugador del Liverpool ha ganado numerosos trofeos con el equipo de Merseyside y ha marcado más de 60 goles con los Faraones. Si Egipto quiere dejar huella en el Mundial de 2026, necesitará a Salah en plena forma. El jugador de 33 años llegará al torneo tras despedirse con emoción del Liverpool, club con el que ha conquistado seis títulos en casi una década.

    Omar Marmoush, otra estrella de la Premier League, forma un dúo letal con Salah que ilusiona a Egipto y a su técnico, Hossam Hassan, con superar la fase de grupos en Estados Unidos, México y Canadá.

  • EgyptGetty

    Once inicial previsto de Egipto para el Mundial de 2026

    Mohamed El Shenawy, quien jugó con Egipto en el Mundial 2018 al inicio de su carrera, volverá a participar ocho años después a los 37. Se especuló que Hossam Hassan dejaría fuera a los jugadores mayores de 30, pero los rumores fueron desmentidos.

    Probablemente Egipto alinee a Mohamed Hany y Ahmed Abou El Fotouh como laterales, con Yasser Ibrahim y el veterano Ramy Rabia en el centro de la defensa.

    En el centro del campo, Marwan Attia, Hamdi Fathi y Emam Ashour son la opción más probable.

    En ataque, Mohamed Salah y Omar Marmoush volverán a asociarse, con Mostafa Mohamed, del Nantes, como opción para completar el tridente.

    Once inicial previsto (4-3-3): Mohamed El Shenawy; Mohamed Hany, Hossam Abdelmaguid, Ramy Rabia, Ahmed Fattouh; Marwan Attia, Hamdi Fathi, Emam Ashour; Mohamed Salah, Mostafa Mohamed, Omar Marmoush.

Amistosos
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