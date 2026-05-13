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Harry Sherlock

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Convocatoria de Austria para el Mundial 2026: ¿Qué jugadores llegarán a la gran cita en EE. UU., México y Canadá?

Austria
World Cup

Todo lo que necesitas saber sobre la selección de Austria para el Mundial de la FIFA de 2026.

Austria se ha clasificado para el Mundial 2026 y aspira a su primer título internacional.

Bajo la dirección de Ralf Rangnick, superó a Bosnia y Herzegovina y Rumanía para ganar el Grupo H. 

Es su octava participación, la primera desde 1998, cuando quedó eliminada en la fase de grupos.

Su mejor actuación fue el tercer puesto de 1954, aunque nunca superó las semifinales. 

¿Podría ser diferente en 2026?

  • SC Freiburg v FC Salzburg - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Porteros

    En la portería de Austria estará Alexander Schlager. El guardameta del Red Bull Salzburgo se ha consolidado como el número uno de Austria en los últimos años, imponiéndose a la competencia del portero del Brøndby, Patrick Pentz. Ambos cuentan con amplia experiencia con la selección: el primero, con 24 partidos internacionales, y el segundo, con 17.

    Tobias Lawal, guardameta de 25 años del Genk, y Florian Wiegele completan la lista. Nicholas Schmid, portero del Portsmouth, aspira al puesto de tercer arquero. 

    JugadorClub
    Alexander SchlagerRB Salzburgo
    Patrick PentzBrøndby
    Tobias LawalGenk
    Florian WiegaleViktoria Plzen
    Nicolas KristofSV Elversberg
    Nikolas PolsterWolfsberger AC
    Nicolas SchmidPortsmouth
    • Anuncios
  • FBL-ESP-LIGA-OSASUNA-REAL MADRIDAFP

    Defensas

    El defensa más destacado de Austria es David Alaba, capitán y uno de los futbolistas más laureados de la historia. Con más de 100 partidos internacionales, la estrella del Real Madrid será clave para las aspiraciones de su selección en Estados Unidos, México y Canadá. 

    Kevin Danso, del Tottenham, también ha sido clave para Austria, aunque la mala temporada de los Spurs podría haber afectado su moral.

    La zaga, experimentada, incluye a Stefan Posch (Mainz), Max Wober (Werder Bremen) y Gernot Trauner (Feyenoord).

    JugadorClub
    David AlabaReal Madrid
    Marco FriedlWerder Bremen
    Kevin DansoTottenham Hotspur
    Stefan PoschMainz 05
    Philipp LienhartSC Freiburg
    Phillipp MweneMaguncia 05
    Max WoberWerder Bremen
    Alexander PrassHoffenheim
    Michael SvobodaVenecia
    David AffengruberElche
    Leopold QuerfeldUnion Berlin
    Gernot TraunerFeyenoord
    Samson BaidooLens
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-AUT-CYPAFP

    Centrocampistas

    El centro del campo austríaco combina experiencia y juventud. Marcel Sabitzer, con 95 partidos internacionales, y el ‘6’ Xaver Schlager, con casi 50, aportan veteranía. Konrad Laimer, del Bayern, añade versatilidad y puede actuar también en defensa.

    A ellos se suma la joven estrella del Borussia Dortmund Carney Chukwuemeka, quien a sus 20 años optó por Austria en vez de Inglaterra, y Paul Wanner, del PSV Eindhoven, otro talento de 20 años con gran proyección.

    Además, varios de estos mediocampistas militan en la exigente Bundesliga, un factor que podría beneficiarles en la Copa del Mundo. 

    JugadorClub
    Xaver SchlagerRB Leipzig
    Nicolas SeiwaldRB Leipzig
    Marcel SabitzerBorussia Dortmund
    Florian GrillitschBraga
    Romano SchmidWerder Bremen
    Christoph BaumgartnerRB Leipzig
    Konrad Laimer Bayern de Múnich
    Patrick WimmerVFL Wolfsburgo
    Alessandro SchopfWolfsberger AC
    Carney ChukwuemekaBorussia Dortmund
    Paul WannerPSV Eindhoven
    Marco GrullWerder Bremen
    Thierno BalloMillwall
  • Austria v Bosnia and Herzegovina - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Atacantes

    La principal opción de ataque de Austria es Marko Arnautovic. Exdelantero de West Ham y Stoke City, con 36 años sigue marcando para su selección. Tiene más de 130 partidos y 47 goles, y podría ser su último torneo.

    Michael Gregoritsch y Sasa Kalajdzic le brindan apoyo de calidad, junto con otro veterano de la Premier League: Andreas Weimann. 

    JugadorClub
    Marko ArnautovicEstrella Roja de Belgrado
    Michael GregoritschAugsburgo
    Sasa KalajdzicLASK
    Andreas WeimannRapid de Viena
    Raúl FloruczUnion SG
    Nikolaus WurmbrandRapid de Viena
    Mathias HonsakFC Heidenheim
  • Carney Chukwuemeka Dortmund 01202026(C)Getty Images

    Las estrellas de la selección austriaca

    En ataque, Marko Arnautovic debe anotar con regularidad para que Austria supere la fase de grupos y avance a las eliminatorias. 

    En el medio, los jugadores de la Bundesliga aportarán velocidad y potencia, con Marcel Sabitzer como pieza clave. 

    En las bandas, Carney Chukwuemeka, aún sin debut oficial, puede brillar gracias a su gran talento. Lo mismo ocurre con Paul Wanner, promesa de la Eredivisie lista para ser titular.

    En defensa, David Alaba deberá aportar su experiencia en grandes partidos si Austria quiere llegar lejos.

  • Austria v Bosnia and Herzegovina - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Once inicial previsto de Austria para el Mundial de 2026

    Schlager será probablemente el portero titular de Austria en el Mundial 2026.

    En defensa, Alaba y Danso aportarán su experiencia internacional. 

    Sabitzer dirigirá el centro del campo, mientras que la juventud de Chukwuemeka complementará el olfato goleador del veterano Arnautovic. 

    Once inicial previsto (4-3-3): Schlager; Laimer, Danso, Alaba, Mwene; Schlager, Sabitzer, Grillitsch; Baumgartner, Arnautovic, Chukwuemeka. 

Amistosos
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