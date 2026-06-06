Argentina, campeona del mundo en 2022, defenderá su título en Estados Unidos, Canadá y México en 2026.

La Albiceleste venció a Francia en la final del estadio Lusail de Catar y conquistó su tercer título, el primero desde el triunfo de Diego Maradona en México 1986. La tripleta de Kylian Mbappé casi lo impide, pero las atajadas de Emiliano Martínez en los penaltis dieron el título a los albicelestes y coronaron la carrera de Lionel Messi.

Se clasificaron con comodidad al liderar las eliminatorias de la CONMEBOL, incluyendo triunfos ante Brasil en casa y fuera.

Con dos Copas América y un Mundial en cuatro años, la Albiceleste llega de nuevo como favorita. A pesar de su edad, Messi, que jugará su último torneo, mantiene su nivel en la MLS y sigue decidiendo partidos.

Argentina iniciará la defensa del título ante Argelia, y luego chocará con Austria y Jordania en el Grupo J.

Lionel Scaloni ya anunció la lista definitiva de 26 jugadores, reducida de una prelista de 55.