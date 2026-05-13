Convocatoria de Argelia para el Mundial 2026: ¿Qué jugadores llegarán a la gran cita en EE. UU., México y Canadá?

Argelia regresa al Mundial tras 12 años y llega con una plantilla llena de talento prometedor para el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En 2014 alcanzaron los octavos de final y estuvieron cerca de eliminar a Alemania; la Mannschaft ganó 2-1 en la prórroga, pero el recuerdo de aquella actuación aún perdura.

Ahora, bajo la dirección de Vladimir Petkovic, busca crear nuevos recuerdos y avanzar desde un grupo que comparte con la actual campeona, Argentina, además de Austria y Jordania.

De cara a la cita de 2026, GOAL analiza la posible convocatoria que podría viajar a EE. UU., Canadá y México.