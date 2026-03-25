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Germany v Italy - UEFA Nations League Quarterfinal Leg TwoGetty Images Sport

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Convocatoria de Alemania para el Mundial de 2026: ¿Qué jugadores llegarán a la gran cita de EE. UU., México y Canadá?

World Cup
Germany

Todo lo que necesitas saber sobre la selección alemana para el Mundial de la FIFA de 2026

Alemania, cuatro veces campeona del mundo, participará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 como una de las potencias tradicionales de Europa.

La selección alemana ganó por última vez la Copa del Mundo en 2014, tras humillar de forma memorable a la anfitriona, Brasil, por 7-1 en la semifinal, antes de derrotar a la Argentina de Lionel Messi en la final disputada en el Maracaná y llevarse el trofeo a Berlín. Sin embargo, desde ese triunfo, Alemania ha experimentado un importante bajón de forma en los grandes torneos internacionales.

En el Mundial de 2018 en Rusia, la Mannschaft quedó sorprendentemente eliminada en la fase de grupos, una decepción que se repitió en el Mundial de 2022 en Catar tras quedar encuadrada en un «grupo de la muerte» junto a España, Japón y Costa Rica.

No obstante, Alemania cuenta con una plantilla repleta de jugadores de gran calidad, entre los que se encuentran algunos de los jóvenes talentos más prometedores de Europa. Esto la convierte en un rival peligroso a pesar de sus recientes tropiezos en los grandes escenarios.

Será interesante ver cómo Julian Nagelsmann utiliza a este grupo de jugadores y hasta dónde puede llegar Alemania en el torneo del año que viene.

GOAL echa un vistazo a los jugadores de los que dispone.

  • Marc Andre ter Stegen Germany 2024Getty Images

    Porteros

    Ahora que el legendario Manuel Neuer se ha retirado de la selección alemana, se esperaba que el guardameta del Girona, Marc-André ter Stegen, fuera el portero titular de la «Die Mannschaft» en el torneo que se celebrará el año que viene en Estados Unidos, México y Canadá, pero ha sufrido una lesión en el tendón de la corva que lo mantendrá de baja hasta abril. 

    Los problemas de lesión de Ter Stegen han dejado totalmente abierta la pugna por el puesto de portero titular. Oliver Baumann, del Hoffenheim, ha rendido a buen nivel en la Bundesliga, mientras que Alexander Nubel, del Stuttgart, también es una opción fiable. El exguardameta del Manchester City, Stefan Ortega, milita ahora en el Nottingham Forest, pero es el segundo portero del equipo. 

    El portero del Friburgo, Noah Atubolu, es una posible opción sorpresa, ya que ha impresionado en la Bundesliga, mientras que el suplente del Bayern de Múnich, Jonas Urbig, también ha sido convocado recientemente de cara al torneo. 

    Aun así, si Ter Stegen recupera la forma, se espera que sea el titular indiscutible, tras haber pasado gran parte de su carrera internacional como suplente de Neuer.

    JugadorClub 
    Marc-André ter StegenGirona 
    Alexander NubelStuttgart
    Oliver BaumannHoffenheim
    Kevin TrappEintracht de Fráncfort
    Stefan OrtegaNottingham Forest
    Noah AtuboluFriburgo
    Jonas UrbigBayern de Múnich
    • Anuncios
  • Antonio Rudiger Germany 06192024(C)Getty Images

    Defensas

    En la defensa alemana pueden faltar algunos nombres conocidos, pero las opciones de las que dispone Julian Nagelsmann siguen siendo de gran calidad. Thilo Kehrer, del Mónaco, ha impresionado en su papel de central, mientras que Jonathan Tah, del Bayern de Múnich, es otra excelente opción en el corazón de la defensa.

    Antonio Rüdiger sigue siendo un pilar en la zaga tanto en su club como en la selección y volverá a ser una pieza clave para Alemania en el Mundial del año que viene.

    Waldemar Anton, que fichó por el Borussia Dortmund procedente del Stuttgart en 2024, es otro firme candidato al puesto de central junto a su compañero de club Niklas Süle.

    En las bandas, Alemania cuenta con jugadores como David Raum, Robin Gosens y Maximilian Mittelstadt. La estrella del Newcastle United, Malick Thiaw, y Nico Schlotterbeck, del Dortmund. A pesar de que, sobre el papel, la zaga parece más débil en comparación con las de años anteriores, Nagelsmann es el entrenador ideal para sacar lo mejor de ellos.

    JugadorClub
    Jonathan TahBayern de Múnich
    Antonio RüdigerReal Madrid
    Thilo KehrerMónaco
    Waldemar AntonDortmund
    Robin KochFráncfort
    David RaumRB Leipzig
    Yann BisseckInter de Milán
    Nico SchlotterbackDortmund
    Maximilian MittelstadtStuttgart
    Robin GosensFiorentina
    Benjamin HenrichsRB Leipzig
    Malick ThiawNewcastle
    Luca NetzNottingham Forest
    Julian ChabotStuttgart
    Niklas SüleDortmund
    Josha VagnomanStuttgart
  • Florian Wirtz Germany 2024Getty Images

    Centrocampistas

    En comparación con la defensa, el centro del campo de Alemania es considerablemente más sólido. La presencia de Joshua Kimmich en el centro del campo aporta al equipo la estabilidad que tanto necesita, tanto en ataque como en defensa.

    El joven Aleksandar Pavlovic es uno de los talentos emergentes de la selección alemana y podría desempeñar un papel clave para la Mannschaft en el torneo del año que viene. Del mismo modo, Felix Nmecha es otro jugador prometedor que podría formar parte de la convocatoria para el Mundial.

    También se espera que Leon Goretzka, del Bayern de Múnich, desempeñe un papel importante, mientras que las responsabilidades ofensivas en el centro del campo recaerán probablemente sobre los hombros del brillante Florian Wirtz, quien ha atravesado una temporada difícil en el Liverpool, pero que sigue siendo una opción brillante en el puesto de número 10. 

    JugadorClub
    Joshua KimmichBayern de Múnich
    Aleksandar PavlovicBayern de Múnich
    Robert AndrichBayer Leverkusen
    Tom BischofBayern de Múnich
    Leon GoretzkaBayern de Múnich
    Pascal GroßBrighton
    Felix NmechaDortmund
    Florian WirtzLiverpool
    Anton StachLeeds
    Lennart KarlBayern de Múnich
    Emre CanDortmund
    Vitaly JaneltBrentford
    Angelo StillerStuttgart
    Jamie LewelingStuttgart
    Brajan GrudaBrighton (cedido al Leipzig)
  • Jamal Musiala Germany 2024Getty Images

    Atacantes

    En el aspecto ofensivo, Alemania cuenta con una gran plantilla repleta de algunos de los mejores talentos de Europa. Jamal Musiala será, sin duda, el jugador a seguir en el gran torneo que se celebrará el año que viene en Estados Unidos, México y Canadá. A pesar de su corta edad, Musiala ya está considerado uno de los mejores jugadores ofensivos de Europa.

    Junto a él, Leroy Sané y Serge Gnabry ofrecen opciones interesantes en las bandas para Nagelsmann, ya que ambos poseen una velocidad y un talento extraordinarios. La estrella del Brentford, Kevin Schade, y Nick Woltemade, del Newcastle United, también son posibles opciones sorpresa en la línea de ataque. Kai Havertz, del Arsenal, aunque no es un delantero clásico, puede desempeñar un papel fundamental con sus contribuciones goleadoras.

    Deniz Undav y Niclas Fulkrug son también dos opciones muy interesantes por las que Nagelsmann podría optar.

    JugadorClub
    Jamal MusialaBayern de Múnich
    Serge GnabryBayern de Múnich
    Leroy SanéGalatasaray
    Karim AdeyemiDortmund
    Deniz ÜndavStuttgart
    Niclas FulkrugWest Ham (cedido al AC Milan)
    Maximilian BeierDortmund
    Julian BrandtDortmund
    Kai HavertzArsenal
    Nick WoltemadeNewcastle
    Ansgar KnauffFráncfort
    Kevin SchadeBrentford
    Youssoufa MoukokoCopenhague
    Chris FuhrichStuttgart
    Paul NebelMaguncia
  • Florian Wirtz Jamal Musiala Germany 2024Getty Images

    Jugadores estrella de Alemania

    Como se ha mencionado anteriormente, se espera que el joven Jamal Musiala sea el jugador más destacado de Alemania en el Mundial de 2026. Este talentoso joven lleva tiempo esperando un escenario como este y podría desempeñar un papel crucial si Alemania llega lejos en el torneo.

    Además de la sensación del Bayern de Múnich, Florian Wirtz es otro jugador que atraerá una gran atención por parte de los aficionados. La estrella del Liverpool parece haberse adaptado por fin a Anfield y ha participado en 15 goles en todas las competiciones. 

    Veteranos como Joshua Kimmich y Antonio Rüdiger también tendrán un papel importante que desempeñar con Alemania. Ambos han sido figuras clave de la selección nacional y se espera que vuelvan a dar lo mejor de sí mismos en el escenario mundial.

    En la delantera, Kai Havertz podría resultar un jugador importante para los alemanes. A pesar de haber jugado en la zona de mediocampo ofensivo durante la mayor parte de su carrera, Havertz se ha adaptado bien a la posición de delantero centro.

  • Switzerland v Germany: Group A - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    Once inicial previsto de Alemania para el Mundial de 2026

    Nagelsmann ha apostado sistemáticamente por una formación 4-2-3-1 con doble pivote. Se espera que Joshua Kimmich y Leon Goretzka, que ya han desempeñado ese papel a las órdenes de Nagelsmann en el Bayern, ocupen posiciones similares en el Mundial.

    En la zaga, Antonio Rüdiger y Jonathan Tah pueden formar una formidable pareja de centrales, mientras que Robin Gosens es una opción fiable en el lateral izquierdo. Thilo Kehrer, aunque es central de origen, ha demostrado que puede rendir bien en las bandas cuando se le coloca como lateral derecho.

    La línea de cuatro delanteros de la selección alemana ofrece una configuración ofensiva letal, con Leroy Sané, Jamal Musiala y Florian Wirtz formando el trío detrás del delantero, y Serge Gnabry como recurso desde el banquillo. Kai Havertz, aunque no es un número nueve tradicional, es capaz de ofrecer actuaciones sólidas como delantero de referencia, de forma similar a como lo ha hecho en el Chelsea y el Arsenal.

    Once inicial previsto de Alemania (4-2-3-1): Ter Stegen; Gosens, Rüdiger, Tah, Kehrer; Kimmich, Stiller; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz
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