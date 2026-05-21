Convocatoria de Alemania para el Mundial 2026: ¿Qué jugadores disputarán la fase final en EE. UU., México y Canadá?

Alemania, cuatro veces campeona del mundo, participará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 como una de las potencias tradicionales de Europa.

Su último título fue en 2014, tras golear 7-1 a Brasil en semifinales y vencer a Argentina en la final. Desde entonces, su rendimiento ha caído en los grandes torneos.

En Rusia 2018 fue eliminada en la fase de grupos, y en Catar 2022, pese a compartir el llamado «grupo de la muerte» con España, Japón y Costa Rica, tampoco avanzó.

Aun así, su plantilla combina experiencia y jóvenes talentos de élite, lo que la mantiene como un rival peligroso.

Será interesante ver cómo Julian Nagelsmann aprovecha este plantel y hasta dónde puede llegar Alemania en el torneo del año que viene.

GOAL repasa la plantilla disponible.