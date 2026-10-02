A continuación, los jugadores a disposición de Luciano Spalletti para el amistoso previsto para hoy a las 12:30 en la Continassa ante la Cremonese. Entre los jugadores convocados por Spalletti, que debe prescindir de los internacionales, también hay numerosos jóvenes, entre ellos dos hijos de leyendas: Davide Marchisio, nacido en 2009, y Alfonso Montero, nacido en 2007, respectivamente hijos de Claudio y Paolo, dos leyendas de la Juventus. No está, en cambio, el nuevo fichaje,Norberto Neto, todavía en fase de readaptación física



