A continuación, los jugadores a disposición de Luciano Spalletti para el amistoso previsto para hoy a las 12:30 en la Continassa ante la Cremonese. Entre los jugadores convocados por Spalletti, que debe prescindir de los internacionales, también hay numerosos jóvenes, entre ellos dos hijos de leyendas: Davide Marchisio, nacido en 2009, y Alfonso Montero, nacido en 2007, respectivamente hijos de Claudio y Paolo, dos leyendas de la Juventus. No está, en cambio, el nuevo fichaje,Norberto Neto, todavía en fase de readaptación física
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Convocados de la Juventus para la Cremonese: también están Davide Marchisio y Alfonso Montero. Neto no está
LA LISTA
3 Bremer
4 Gatti
6 Kelly
9 Kolo Muani
20 Cambiaso
22 McKennie
23 Pinsoglio
24 Rugani
40 Radu
44 Rizzo
47 Durmisi
49 Makiobo
51 Amaradio
52 Corigliano
53 Montero
54 Grelaud
55 Brancato
56 Ripani
57 Marchisio
58 Savio
59 Corradi
60 Guerra
61 Mangiapoco
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