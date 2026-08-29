A continuación, los jugadores convocados por Luciano Spalletti para el partido de esta noche en el Allianz Stadium, en el que la Juventus se enfrentará al Parma. Se quedan fuera los lesionados Yildiz, McKennie y Thuram. También se queda fuera Zhegrova, cada vez más cerca de su salida. Primera convocatoria para el último fichaje, el portero polaco Grabara.
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Convocados de la Juventus: McKennie y fuera, primera llamada para Grabara
1 Grabara
2 Celik
3 Bremer
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
9 Kolo Muani
12 Douglas Luiz
13 Boga
14 Milik
15 Kalulu
17 Alajbegovic
18 Ekhator
20 Cambiaso
23 Pinsoglio
24 Rugani
25 Vicario
26 Lucumi
30 David
31 Gonzalez
32 Cabal
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