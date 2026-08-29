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Weston McKennie Juventus 2025 FIFA Club World CupGetty
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Convocados de la Juventus: McKennie y fuera, primera llamada para Grabara

Juventus
Serie A

Los jugadores convocados por Spalletti para el partido de esta noche contra el Parma

A continuación, los jugadores convocados por Luciano Spalletti para el partido de esta noche en el Allianz Stadium, en el que la Juventus se enfrentará al Parma. Se quedan fuera los lesionados Yildiz, McKennie y Thuram. También se queda fuera Zhegrova, cada vez más cerca de su salida. Primera convocatoria para el último fichaje, el portero polaco Grabara.




  • 1 Grabara

    2 Celik

    3 Bremer

    4 Gatti

    5 Locatelli

    6 Kelly

    7 Conceicao

    8 Koopmeiners

    9 Kolo Muani

    12 Douglas Luiz

    13 Boga

    14 Milik

    15 Kalulu

    17 Alajbegovic

    18 Ekhator

    20 Cambiaso

    23 Pinsoglio

    24 Rugani

    25 Vicario

    26 Lucumi

    30 David

    31 Gonzalez

    32 Cabal

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