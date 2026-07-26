«Convencido de que sucederá»: un excompañero de equipo apunta a que el delantero del Manchester City, Erling Haaland, fichará por el Real Madrid en el futuro

Haaland brilla en el Manchester City, pero siguen los rumores sobre un fichaje por el Real Madrid. Eikrem, que lo vio debutar en el Molde, cree que acabará vistiendo la camiseta blanca.

En una entrevista con el Diario AS, afirmó: «Creo que es algo que podría suceder. De hecho, estoy convencido de que sucederá algún día. No estoy completamente seguro, pero veo muchas posibilidades. El poder de atracción del Real Madrid es inmenso y, aunque está en un gran club como el City, creo que alcanzaría un nivel aún mayor en el Madrid».







