«¡Controles que nunca había visto en mi vida!». El seleccionador francés, Didier Deschamps, critica con dureza los controles de seguridad estadounidenses antes del Mundial

El cuerpo técnico francés, incluido el asistente Guy Stephan, ya ha estado inspeccionando las sedes y ha hablado con jugadores que participaron en el Mundial de Clubes para recabar información. A Deschamps le preocupa la distancia entre las instalaciones de entrenamiento y los estadios, y señala que solo las obligaciones con los medios de comunicación pueden suponer un trayecto de 45 minutos en cada sentido.

«El hecho de haber estado en Boston es un ensayo más importante para nosotros porque vamos a estar allí», explicó Deschamps. «Estuve allí con Guy Stephan para las semifinales y la final del Mundial de Clubes, y tras haber hablado con los jugadores que estaban allí, hay diferentes situaciones que traen consigo más o menos complicaciones. Debemos asegurarnos de limitarlas y adaptarnos. Este verano habrá un calor adicional, la recuperación será importante. Pero las obligaciones con los medios de comunicación son en el estadio del partido, que está a 45 minutos del campo de entrenamiento. Si jugamos a las 15:00 o a las 17:00, no hay muchas horas antes. A las 21:00, podemos apañárnoslas. Nos adaptaremos y haremos todo lo posible para gastar menos energía en todo lo que sea fuera del terreno de juego».