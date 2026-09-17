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¡Control de daños! Florentino Pérez hace un viaje de emergencia a Ceuta después de que Vinicius Jr, Mbappe y Konate desaten una polémica por una camiseta
Pérez encabeza una delegación de alto nivel a Ceuta
Según OK Diario, está previsto que Perez viaje este viernes a Ceuta en lo que se considera un importante ejercicio de control de daños para el gigante español. Acompañada por el director de relaciones institucionales Emilio Butragueno y el presidente de honor Jose Martinez Pirri, la delegación pretende reparar la relación del club con la comunidad local.
La polémica se deriva de un incidente ocurrido el martes en el estadio Martinez Valero, donde el Real Madrid logró una victoria por 3-2 sobre el Elche. Antes del inicio, como parte de una iniciativa de toda la liga, se esperaba que los jugadores vistieran camisetas conmemorativas con el lema «Todos somos caballas» para mostrar su solidaridad con la ciudad.
- AFP
Vinicius y Mbappé, en el ojo del huracán
Sin embargo, Mbappe, Vinicius e Ibrahima Konate quedaron bajo un intenso escrutinio en la prensa española después de subirse las camisetas hasta el pecho durante el calentamiento previo al partido, ocultando deliberadamente el eslogan antes de quitárselas, un gesto que desató una indignación inmediata en las redes sociales y en la propia Ceuta, donde los críticos cargaron contra el trío por mostrar una falta de profesionalidad y faltar al respeto a un asunto local sensible.
Organizada por un grupo empresarial local, la iniciativa estaba diseñada para atraer la atención internacional sobre la creciente crisis humanitaria de Ceuta tras una afluencia masiva de migrantes llegados desde Marruecos en julio.
La cúpula del Madrid, preocupada por la percepción pública
Según se informa, internamente la directiva del Real Madrid está profundamente preocupada por cómo se han interpretado las acciones de los jugadores, al temer que puedan malinterpretarse como indiferencia hacia un territorio español. Aunque el club respaldó en un principio la iniciativa benéfica, posteriormente defendió la libertad de expresión personal de la plantilla en un intento de rebajar la situación.
Sin embargo, Pérez no quiere correr ningún riesgo con la imagen del club. El presidente encabezará el viernes una delegación oficial a Ceuta junto a la leyenda del club y ceutí Pirri para reforzar el firme apoyo institucional del Real Madrid a la ciudad.
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Mbappé aclara su postura
En declaraciones a Diario AS el miércoles, Mbappe trató de rebajar la polémica al insistir en que sus actos no pretendían ser un desaire hacia la ciudad. «Quiero explicar esto con claridad, para que la gente lo entienda», declaró Mbappe. «Fue una decisión tomada por los clubes, llevar la camiseta. Nosotros, los jugadores, teníamos que ponérnosla. Lo primero que quiero decir es que me solidarizo plenamente con Ceuta y con todas las víctimas, porque antes que jugador, soy un ser humano».
El delantero, cuyos padres emigraron a Francia desde Argelia y Camerún, explicó que se vio en una posición delicada al intentar reconocer a todas las partes de la crisis humanitaria. «Pero también quería reconocer y mostrar apoyo a todos los migrantes que han perdido la vida y a quienes afrontan condiciones duras. Era una situación difícil, porque la gente podría pensar que estoy en contra de la gente de Ceuta, pero no, en absoluto. No tengo nada contra ellos y les apoyo plenamente en mis pensamientos. Sin embargo, también quería reconocer a todos los que están sufriendo», añadió.
Ahondando en ese sentimiento, Mbappe hizo un apasionado llamamiento a la unidad y al fin de la división. «Al final, soy humano y no quiero priorizar una forma de sufrimiento sobre otra. Hay gente que está sufriendo, y me entristece profundamente ver eso en el mundo. Soy alguien que quiere lo mejor para nuestro mundo. Mi intención es enviar un mensaje de positividad y paz, y espero que esto se resuelva pronto».
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