Según Shams Charania, de ESPN Insider, «Moe» Wagner ha acordado con los Brooklyn Nets un contrato de dos años por 19 millones de dólares. Así termina la etapa en Florida de los hermanos Wagner, que vivieron y jugaron juntos desde la llegada de Franz a la NBA en 2021.
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¡Contrato millonario y separación de su hermano Franz! Moritz Wagner tiene nuevo equipo en la NBA
Se espera que el contrato de Wagner incluya una opción mutua para ajustar su salario tras la primera temporada. Entonces, jugador y equipo podrán negociar un aumento o garantizar los 19 millones de dólares completos.
Wagner cobró cinco millones la pasada temporada con los Magic y tenía un contrato de un año; ahora, en Brooklyn, ganará casi el doble. Los Nets son su quinta franquicia en la NBA, tras Lakers, Wizards, Celtics y Magic.
En Orlando parecía tenerlo todo: se consolidó como un jugador de rol clave y un motor de energía desde el banquillo. Destacó en la 2024/25, con promedios de 12,9 puntos y 4,9 rebotes, y sonó para el premio al Mejor Sexto Hombre.
Sin embargo, el 21 de diciembre de 2024 sufrió una rotura del ligamento cruzado que le apartó el resto de la temporada, el Europeo de 2025 y gran parte de la siguiente. A su regreso, quedó atrás en la rotación, por detrás de Wendell Carter Jr. y Goga Bitadze.
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Moritz Wagner, finalmente fuera de los planes de los Magic
En la temporada regular promedió solo 11,9 minutos y 6,9 puntos por partido, su peor marca desde su año de novato con los Lakers. En la primera ronda de playoffs ante los Detroit Pistons, solo jugó dos de los siete encuentros.
Wagner ya había insinuado que su etapa en Florida toca a su fin: «Afronto las próximas semanas con la mente abierta y veré dónde acabo», declaró. También aceptó que probablemente no volverá a jugar con su hermano Franz: «Ya no siento la necesidad imperiosa de volver por él».
En los Nets, su actual situación indica que su minutos de juego aumentarán. Tras la salida de Nicolas Claxton, Brooklyn solo tiene a Day’Ron Sharpe como pívot junto a él. Con 29 años, Wagner es uno de los veteranos del equipo y se espera que lidere al joven núcleo.
La pasada campaña los Nets ganaron solo 20 partidos (62 derrotas) y terminaron 13.º en el Este.