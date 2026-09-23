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¡Contrato de dos años más opción hasta 2030! La AFA hace oficial la oferta de renovación a Lionel Scaloni
La federación plantea las condiciones de una lucrativa ampliación de contrato
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha presentado formalmente a Scaloni una oferta de ampliación de contrato por dos años, con una opción hasta el Mundial de 2030. Ese movimiento decisivo se produce después de que el seleccionador insinuara previamente que podría dejar el cargo una vez expire su actual contrato este mes de diciembre. Los dirigentes están ahora a la espera de una respuesta definitiva del técnico, mientras supervisan unas conversaciones productivas con su entorno de representación.
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Las negociaciones en curso generan optimismo en los despachos de la directiva
Los dirigentes de la federación siguen plenamente convencidos de que mantendrán al seleccionador que ha liderado una era dorada para Argentina. Ofreciendo una actualización sobre las negociaciones contractuales en curso, el periodista Gaston Edul informó a través de X: "La AFA hizo la propuesta de renovación a Lionel Scaloni. Es hasta 2028 (Copa América) con la posibilidad de renovar por dos años más (hasta el Mundial de 2030). Todavía no ha habido una respuesta definitiva del entrenador, pero hay optimismo en la AFA porque sus representantes están negociando y es una buena señal".
Un éxito sin precedentes consolida el legado del entrenador
Desde que asumió el cargo en 2018, Scaloni ha liderado una era dorada encabezada por el Mundial de 2022 y los triunfos consecutivos en la Copa América, antes de guiar a Argentina hasta el subcampeonato en el torneo de 2026. Al referirse a la creciente incertidumbre sobre el futuro del seleccionador, el portero del Chelsea Emiliano Martinez dijo a ESPN Argentina: "No tengo ni idea. Eso es cosa de Scaloni y su cuerpo técnico, pero decida lo que decida, siempre le apoyaremos".
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Scaloni afronta tres próximos partidos
Argentina se prepara ahora para una exigente triple cita de amistosos internacionales, con un duelo ante Bolivia el 30 de septiembre antes de medirse a Burkina Faso tres días después. El intenso calendario concluirá con una emotiva despedida de Lionel Messi en Buenos Aires frente a Benín el 6 de octubre. El rendimiento de la selección en estos partidos podría influir de manera decisiva en el veredicto final del entrenador sobre su futuro en el banquillo.
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