Contradicción antes del Clásico: el Barcelona vuela y el Madrid se hunde en la tensión

El Barcelona vive un clima de optimismo y de victorias contundentes en LaLiga, mientras que el Real Madrid padece la tensión y los triunfos sufridos, todo ello a dos semanas de disputar el Clásico.

Así lo señaló el diario Sport en un informe, en el que apunta que el Barcelona atraviesa un momento ideal, al contrario que su eterno rival, el Real Madrid, que vive un estado de enfado con el regreso de José Mourinho a los banquillos, mientras Vinicius sigue generando polémica con sus actitudes.

La diferencia entre el Barcelona y el Real Madrid no cambió en la octava jornada de LaLiga, pues sigue siendo de 6 puntos, pero a dos semanas del Clásico previsto para el 25 de octubre en el estadio Spotify Camp Nou, lo que más llama la atención es el contraste entre la situación de ambos equipos.

En el Barcelona, la temporada arrancó con mucha fuerza, reina el optimismo entre la afición, los nuevos jugadores ofrecen buenos rendimientos y las victorias abultadas se han convertido en algo habitual.

En el Real Madrid, en cambio, se ha instalado un ambiente de tensión y crispación, fruto de la inquietud y del mal juego, algo que está muy ligado al regreso de José Mourinho a los banquillos.