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Contradicción antes del Clásico: el Barcelona vuela y el Madrid se hunde en la tensión

FEATURES
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
J. Mourinho
H. Flick
España

Flick siembra la alegría; Mourinho enciende la preocupación

El Barcelona vive un clima de optimismo y de victorias contundentes en LaLiga, mientras que el Real Madrid padece la tensión y los triunfos sufridos, todo ello a dos semanas de disputar el Clásico.

Así lo señaló el diario Sport en un informe, en el que apunta que el Barcelona atraviesa un momento ideal, al contrario que su eterno rival, el Real Madrid, que vive un estado de enfado con el regreso de José Mourinho a los banquillos, mientras Vinicius sigue generando polémica con sus actitudes.

La diferencia entre el Barcelona y el Real Madrid no cambió en la octava jornada de LaLiga, pues sigue siendo de 6 puntos, pero a dos semanas del Clásico previsto para el 25 de octubre en el estadio Spotify Camp Nou, lo que más llama la atención es el contraste entre la situación de ambos equipos.

En el Barcelona, la temporada arrancó con mucha fuerza, reina el optimismo entre la afición, los nuevos jugadores ofrecen buenos rendimientos y las victorias abultadas se han convertido en algo habitual.

En el Real Madrid, en cambio, se ha instalado un ambiente de tensión y crispación, fruto de la inquietud y del mal juego, algo que está muy ligado al regreso de José Mourinho a los banquillos.

  • FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    La afición del Barcelona vive un estado de felicidad con Flick

    Existía el temor de que el parón internacional de tres semanas frenara el gran impulso positivo del Barça, pero el equipo de Hansi Flick regresó con la misma fuerza y contundencia a las que ya nos tenía acostumbrados.

    Y pese a que el Getafe apostó por el repliegue defensivo y por cerrar los espacios con dos líneas muy juntas, los jugadores del Barcelona lograron marcar desde el inicio del partido y después siguieron jugando con calma, pensando también en el difícil calendario que les espera, que incluye enfrentamientos a domicilio contra el Galatasaray, el Real Betis y el Paris Saint-Germain antes del Clásico, además de firmar una nueva victoria holgada.

    El Barcelona ha ganado sus nueve partidos de esta temporada, pero lo llamativo es que el equipo ha vencido por tres goles o más de diferencia en 6 de esos 9 encuentros.

    Estas victorias se dieron de la siguiente manera: Elche por 5-0, Rayo Vallecano por 5-2, Valencia por 5-0, Racing por 7-2 y Getafe por 3-0 en LaLiga, además del triunfo ante el Feyenoord por 5-1 en la Champions League. En cuanto a los otros resultados, llegaron a costa del Athletic Bilbao por 2-0, el Levante por 4-2 y el Sevilla por 3-1.

    La afición del Barcelona vive un estado de felicidad con Hansi Flick, y todos los nuevos jugadores se han integrado en el equipo desde el primer momento. Rodri parece llevar años jugando en el Barcelona, mientras que Jordon ofrece argumentos que confirman el acierto de la dirección deportiva al apostar por él, y tanto Karim Adeyemi como Gabriel Jesus siguen dando buen nivel cada vez que participan en los partidos.

    Lamine Yamal continúa generando ocasiones que acaban convirtiéndose en goles y, aunque no marcó ante el Getafe, sí dio una nueva asistencia, en el gol de Jules Koundé, quien a su vez celebró convertirse en el futbolista francés con más partidos disputados en la historia del club. Yamal alcanzó así la cifra de 8 goles y 7 asistencias, camino de pelear por el Balón de Oro.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-VILLARREALAFP

    Mourinho impone un clima de tensión y crispación

    En el otro lado, el Real Madrid logra sus victorias con grandes dificultades, y en ocasiones por la mínima diferencia de un gol. Además, el conjunto blanco ha sufrido dos derrotas esta temporada, ante el Real Betis por 0-1 y frente al Atlético de Madrid por 1-2.

    Asimismo, cuatro de las siete victorias conseguidas por el equipo de José Mourinho llegaron por un solo gol de diferencia. Entre ellas, el triunfo sobre el Espanyol por 2-1, ante el Elche por 3-2 y frente al Villarreal por 1-0 en LaLiga, además de la victoria sobre el Inter de Milán por 2-1 en la Liga de Campeones de Europa.

    En cuanto a las otras tres victorias, llegaron a costa de la Real Sociedad por 4-1, del Málaga por 4-0 y del Rayo Vallecano por 4-1.

    El Real Madrid vive un estado de enorme tensión que se traslada al césped, pese a la victoria ante el Villarreal.

    Hasta ahora, los nuevos jugadores no han aportado el valor añadido que se esperaba de ellos. Marc Cucurella parece distinto a lo que era, mientras que tanto Denzel Dumfries como Ibrahima Konaté y Bernardo Silva siguen obligados a mostrar su mejor nivel.

    En cambio, destaca Carlos Espí, que consigue marcar cada vez que participa, junto a Diomande, que ha empezado a llamar la atención después de anotar su primer gol con la camiseta del Real Madrid ante el Villarreal.

    Kylian Mbappé continuó sin poder marcar ante el Villarreal, por segundo partido consecutivo, mientras que Vinicius Junior volvió al centro de la polémica por una acción negativa evidente, después de agarrar del pelo a Saliba y entrar luego en airadas protestas que podrían costarle la ausencia en el Clásico.

    Pero José Mourinho se adueñó de los focos, como ya ocurría durante su etapa anterior. El técnico portugués vivió el partido de su equipo ante el Villarreal en un estado de excitación permanente, y entró en discusiones con el cuarto árbitro y con el banquillo del equipo rival.

    Además, las imágenes de su carrera hacia el césped para abrazar a Vinicius se convirtieron en material de burla, después de que se anulara el gol del jugador brasileño. El cuadro se completó con la negativa de Mourinho a asistir a la conferencia de prensa posterior al encuentro.

    Solo quedan exactamente dos semanas para el Clásico, y las diferencias entre el Barcelona y el Real Madrid son evidentes en este momento en todos los aspectos.

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