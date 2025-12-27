Mientras Barcelona sopesa refuerzos defensivos, la incertidumbre sigue girando alrededor del futuro de Robert Lewandowski. El veterano delantero está acercándose a una posible salida mientras sus representantes preparan nuevas conversaciones con la Saudi Pro League sobre un lucrativo movimiento al Medio Oriente.

Según AS, el agente de Lewandowski, Pini Zahavi, tiene programado reunirse con los oficiales de la Saudi Pro League antes de que la ventana de enero se abra en el Día de Año Nuevo. El informe afirma que ya se ha presentado una oferta, aunque no se ha revelado la identidad de los clubes interesados. Lewandowski ha anotado ocho goles en 18 apariciones para el Barcelona esta temporada, cifras que subrayan su continuo valor a pesar de su avanzada edad. Se cree que la perspectiva de un capítulo final y financieramente gratificante en el Medio Oriente atrae al delantero y su equipo.

En paralelo, la Major League Soccer también ha entrado en la conversación. Un informe de la BBC a principios de este mes reveló que los representantes de Lewandowski han mantenido conversaciones con Chicago Fire sobre un posible traslado a Estados Unidos. Se entiende que han hecho de Lewandowski un objetivo prioritario, particularmente dado la gran comunidad polaca de la ciudad. El equipo de la MLS había intentado previamente atraer a nombres de alto perfil como Neymar y Kevin De Bruyne, y ven a Lewandowski como un ajuste tanto deportivo como cultural. La BBC informó que Lewandowski está abierto a la idea de unirse a Fire, sin que se espere que el salario sea un obstáculo. Sin embargo, AS afirma que el paquete financiero ofrecido por Arabia Saudita supera significativamente lo que la MLS puede proporcionar, lo que podría inclinar la balanza hacia el Medio Oriente.