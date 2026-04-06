Conte se postula para la selección nacional: «Si yo fuera el presidente, me tendría en cuenta»

Durante la rueda de prensa posterior al partido, el entrenador del Nápoles, Antonio Conte, respondió así a una pregunta sobre su posible regreso a la selección nacional: «No olvidemos que en los últimos tres meses del año pasado se hablaba de que yo iba a dejar el Nápoles para ir a la Juve. Los medios de comunicación ahora tienen que escribir, y es lógico que mi nombre forme parte de esa lista. Si yo fuera el presidente de la Federación, me tendría en cuenta, junto con otros. ¿Los motivos? A Conte lo incluiría por muchas razones. Ya he estado en la selección y conozco el ambiente; me halaga, porque representar a tu país es algo bonito. Me queda un año más de contrato y al final de la temporada me reuniré con el presidente. Lamento que, si hubiéramos logrado la clasificación para el Mundial, quizá en los penaltis, se habría hablado de una gran hazaña y de gran fútbol. Por desgracia, lo que cuenta son los resultados, pero tras la exclusión de tres Mundiales hay que hacer algo serio. Cuando fui seleccionador se habló mucho, pero encontré poca ayuda incluso por parte de los equipos. Ahora todo es un desastre, pero incluso en estas situaciones siempre hay algo que salvar. A todos nos importa la selección, habrá que hacer algo».



