Un gol de Politano podría haber dejado definitivamente fuera al Milan de la lucha por el título. El Nápoles ganó 1-0 en el Maradona contra el equipo de Massimiliano Allegri; fue decisivo el gol del exjugador del Inter, que entró a un cuarto de hora del final en sustitución de Spinazzola y, unos minutos después, se mostró listo en el área rival para rematar de volea con la derecha el balón que decidió el partido. Con estos tres puntos, el equipo de Antonio Conte supera al Milan, situándose a +2 de los rossoneri y a -7 del líder, el Inter, que ayer le endosó cinco goles a la Roma.
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Conte se postula para la selección nacional: «Si yo fuera el presidente, me tendría en cuenta»
EL MENSAJE DE CONTE
Durante la rueda de prensa posterior al partido, el entrenador del Nápoles, Antonio Conte, respondió así a una pregunta sobre su posible regreso a la selección nacional: «No olvidemos que en los últimos tres meses del año pasado se hablaba de que yo iba a dejar el Nápoles para ir a la Juve. Los medios de comunicación ahora tienen que escribir, y es lógico que mi nombre forme parte de esa lista. Si yo fuera el presidente de la Federación, me tendría en cuenta, junto con otros. ¿Los motivos? A Conte lo incluiría por muchas razones. Ya he estado en la selección y conozco el ambiente; me halaga, porque representar a tu país es algo bonito. Me queda un año más de contrato y al final de la temporada me reuniré con el presidente. Lamento que, si hubiéramos logrado la clasificación para el Mundial, quizá en los penaltis, se habría hablado de una gran hazaña y de gran fútbol. Por desgracia, lo que cuenta son los resultados, pero tras la exclusión de tres Mundiales hay que hacer algo serio. Cuando fui seleccionador se habló mucho, pero encontré poca ayuda incluso por parte de los equipos. Ahora todo es un desastre, pero incluso en estas situaciones siempre hay algo que salvar. A todos nos importa la selección, habrá que hacer algo».
LOS DEMÁS CANDIDATOS
De hecho, Antonio Conte es uno de los posibles candidatos para ocupar el banquillo de la selección italiana tras la marcha de Gattuso. Además del entrenador del Nápoles, en las últimas semanas también se ha barajado el nombre de Daniele De Rossi —actualmente entrenador del Génova— para el puesto de nuevo seleccionador, una opción que ya se había planteado antes de fichar a Gattuso, al igual que la de Stefano Pioli, sin equipo tras su destitución de la Fiorentina el pasado mes de noviembre. El otro posible regreso es el de Roberto Mancini, que actualmente está al frente del Al-Sadd en Catar; también se ha sugerido el nombre de Simone Inzaghi, quien, sin embargo, ha declarado sentirse feliz en el Al-Hilal de Arabia Saudí.