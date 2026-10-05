¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Antonio Conte NapoliGetty
Traducido por

Conte, mensaje al Milan y al United: «Quiero un club que ha perdido de vista su propia historia para volver a hacerlo ganador»

AC Milán
Fichajes
Juventus

Las palabras del entrenador a The Athletic, con varios apuntes sobre el futuro.

Antonio Conte se sincera en The Athletic. El exentrenador de Juventus, Inter y Napoli habló de su presente, pasado y futuro, deteniéndose en varios temas, empezando precisamente por la selección italiana:


SOBRE EL MUNDIAL DEL 94 - "¿Sabes que gané una medalla de plata en el Mundial? La gente recuerda que Brasil ganó la final, no que Italia la perdió en los penaltis. Una Italia con Roby Baggio y Franco Baresi. Si hubiéramos ganado aquel partido, se me reconocería como campeón del mundo".


SOBRE LA EUROCOPA DE 2000 - "En la Eurocopa de 2000 perdimos la final contra Francia por un gol de oro. ¿Quién se acuerda? Es molesto, pero es la verdad. Nadie recuerda quién quedó segundo. En la Juventus ganamos la Champions League en los penaltis contra el Ajax, pero perdí otras tres finales.


SOBRE LAS DERROTAS - "Por eso, muchas veces, cuando hablo con mis jugadores, cuando llega el momento de la verdad, muestro una garra competitiva muy fuerte e intento transmitírsela a ellos. Porque lo sé. He ganado mucho, pero también he perdido mucho. De verdad, mucho. Y cuando pierdes... y esto es algo que quiero que mis jugadores entiendan bien, porque lo he vivido en primera persona... si pierdes una final de un Mundial o de la Champions League y luego te vas de vacaciones, puedes pensar que habrá una próxima vez. Pero no siempre hay una próxima vez. Esta es la última".


SOBRE EL CHELSEA - "¿Nadie habría pensado que el mío sería el último título? Ese es el problema. Por eso el trabajo duro es importante. Ganar no es fácil; requiere compromiso. Algunos piensan que el éxito cae del cielo y te cae en el regazo. Pero hay que salir ahí fuera y cogerlo. Sentarse a hablar de ello no hace que ocurra. Aquel fue un título de la Premier League que ganamos como no favoritos. No habíamos hecho grandes fichajes. Habíamos incorporado a David Luiz, Marcos Alonso y N'Golo Kanté: el club me preguntó diez veces si estaba seguro de él. No era el típico jugador del Chelsea: alto y guapo. Era el tipo de chico que, cuando lo veías, era simplemente... bueno, cuando lo vi por primera vez, yo también tenía alguna duda sobre su físico, pero estaba convencido de que era un jugador de gran nivel".









  • SOBRE EL ARSENAL Y FABREGAS - “Hay una dirección, hay una visión. Arteta marca la dirección, igual que hacían Klopp y Guardiola. En mi opinión, el entrenador debe estar en el centro; debe ser importante. Si no estás contento, lo despides. El entrenador debe aportar la dirección y la visión. Mirad al Como. Cesc tiene voz y voto. El PSG no ganó la Champions League con Mbappé, Messi y Neymar. Estamos hablando de los mejores jugadores del mundo. Pero hay que entender que debe haber equilibrio y compenetración”.


    SOBRE EL FUTURO - "Hay muchos clubes que de algún modo han perdido de vista su propia historia. Me gustaría ir a uno de esos clubes para desempolvar esa historia y hacerla brillar una vez más. Clubes en los que hay presión, donde, al fin y al cabo, sabes perfectamente que no vas solo para participar, sino para competir. Incluso ese uno por ciento… pero tiene que ser un uno por ciento que pueda convertirse en el 70, el 80 o incluso el 100 por ciento. Depende de cómo lo comuniques. El entrenador es importante, porque transmite ese mensaje, día tras día.


    SOBRE LOS FUTBOLISTAS - “Los futbolistas eligen siempre las opciones más fáciles. Las que les hacen sentirse bien y requieren menos esfuerzo”.


    SOBRE EL NAPOLI Y DE LAURENTIIS - “¿Napoli? Fue una experiencia maravillosa. Requería mucha energía y no era fácil. Tener que enfrentarse a Inter, Juventus y Milan no es un paseo para Napoli, Roma o Lazio. Así que consumí mucha energía. Ahora estoy en una fase en la que me limito a vigilar la situación. En los periodos de calma, cuando no trabajo, lo bonito es que puedo sentarme y ver los partidos, estudiar nuevos enfoques y estar todavía más tranquilo y lúcido mientras intento adaptar la evolución del fútbol a mis ideas. ¿De Laurentiis dijo que el año pasado, sin lesiones, habríamos vuelto a ganar la liga? No estoy de acuerdo. El Inter mereció ganar. Son un gran equipo y venían de una final de la Champions League. También se habían reforzado".


    SOBRE INGLATERRA Y EL MERCADO - "Hoy en Inglaterra usan bazucas, mientras que en todas las demás partes todavía usan pistolas. Pero también tenemos que prestar atención a cómo se gasta el dinero. Por eso antes hablábamos de hacer las valoraciones correctas, de tener una visión, porque puedes tener dinero, pero hay que gastarlo con sabiduría".


    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
AC Milán crest
AC Milán
MIL
Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Juventus crest
Juventus
JUV