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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Conte: «La selección nacional: es hora de actuar, no de hablar ni de política»

Italia
A. Conte

El exseleccionador: «Hay un Inter con Lautaro y un Inter sin él»

Antonio Conte, exseleccionador y exentrenador de Juventus, Inter y Nápoles, ahora sin equipo, habla con «La Gazzetta dello Sport». A continuación, los fragmentos más destacados.


Sobre la selección nacional

«Se han dicho demasiadas palabras. Es hora de pasar a los hechos, no de las charlas ni de la política. No podemos quedarnos fuera de tres Mundiales seguidos: se ha logrado una hazaña a la inversa».


¿Qué jugadores menos conocidos le llamaron la atención en el Mundial?

«Me han gustado Hassan, el extremo de Egipto; Bouaddi, el centrocampista de Marruecos; y Oulai, el centrocampista de Costa de Marfil».


  • LAUTARO

    Lautaro Martínez

    «¿Qué es lo que más me llama la atención? Su constante evolución y su gran personalidad. Hay un Inter con Lautaro y otro sin él: su presencia marca la diferencia. Su jugada en el tercer gol de Argentina ante Egipto, cuando subió, protegió el balón, esperó a Enzo Fernández y puso un centro perfecto, fue alucinante. No esperas eso de un nueve. Además, Lautaro —como Álvarez— entiende que puede aportar aunque juegue pocos minutos. Ambos priorizan al equipo sobre el ego, y Scaloni merece crédito por convencerlos».


    • Anuncios

  • MESSI CONTRA KANE

    Messi

    «Ha superado las expectativas, una vez más. Se ha presentado en un estado de forma increíble que demuestra su profesionalidad y sus ganas: a sus 39 años sigue siendo decisivo. Leo tiene la capacidad intelectual para situarse siempre en el lugar adecuado porque se anticipa a lo que va a pasar».


    Kane

    Harry es un gran ‘9’, pero también un ‘10’: entiende los movimientos, sabe cuándo bajar y dirigir el juego. Un jugador excepcional, de gran calidad técnica. Era injusto que no hubiera ganado nada; en el Bayern está obteniendo las satisfacciones que se merece. Y quién sabe si también lo logrará con la selección. Kane es un líder a su manera, quizá no con palabras, pero sí en el campo. Sus compañeros lo buscan porque confían en él y él nunca les decepciona».



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