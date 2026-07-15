Conte: «La selección nacional: es hora de actuar, no de hablar ni de política»

Antonio Conte, exseleccionador y exentrenador de Juventus, Inter y Nápoles, ahora sin equipo, habla con «La Gazzetta dello Sport». A continuación, los fragmentos más destacados.





Sobre la selección nacional

«Se han dicho demasiadas palabras. Es hora de pasar a los hechos, no de las charlas ni de la política. No podemos quedarnos fuera de tres Mundiales seguidos: se ha logrado una hazaña a la inversa».





¿Qué jugadores menos conocidos le llamaron la atención en el Mundial?

«Me han gustado Hassan, el extremo de Egipto; Bouaddi, el centrocampista de Marruecos; y Oulai, el centrocampista de Costa de Marfil».



