Se ha hecho famoso por marcar goles espectaculares, sobre todo cuando se planta ante una falta, y añadió otro golazo a su colección la última vez con un trallazo desde 30 yardas que bajó y se coló por la escuadra, para poner el último clavo en el ataúd del Tottenham en la Carabao Cup.

Nedved era capaz de producir momentos de magia similares en su mejor época, lo que llevó a que el más prestigioso de los Balones de Oro acabara en sus manos en 2003. Durante un tiempo, fue considerado el mejor jugador del planeta.

El elegante checo era capaz de reunir cualidades muy diversas, lo que le convertía en una seria amenaza de gol desde la medular y en un creador de ocasiones para los demás. En la actualidad, Szoboszlai busca cumplir con esos requisitos para uno de los pesos pesados de la Premier League.