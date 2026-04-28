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¿Consideraría Cristiano Ronaldo volver al Manchester United si Michael Carrick le preguntara por un posible traspaso? La búsqueda de récords y el papel de suplente figuran en la respuesta de Louis Saha
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Ronaldo ganó títulos y su primer Balón de Oro con el Manchester United
Ronaldo dio sus primeros pasos hacia el estrellato tras fichar por el United en 2003. Llegó a Inglaterra como un veloz extremo, pero se convirtió en el mejor goleador que ha visto el fútbol.
Con los Red Devils ganó la Premier League y la Liga de Campeones, además de su primer Balón de Oro. Forjó recuerdos inolvidables con la mítica camiseta número 7, antes portada por George Best, Eric Cantona y David Beckham.
En 2021, tras nueve años históricos en el Real Madrid (450 goles) y tres productivas temporadas con la Juventus, volvió a enfundarse esa camiseta. Lo que comenzó como un emotivo regreso se tornó pesadilla.
El mejor de todos los tiempos portugués sigue en plena forma a sus 41 años
Tras su enfrentamiento con Erik ten Hag y su explosiva entrevista con Piers Morgan, Ronaldo vio rescindido su contrato en noviembre de 2022. Apenas unos meses después firmó el contrato más lucrativo del fútbol mundial con el Al-Nassr de la Liga Profesional Saudí.
En Oriente Medio ha seguido sumando goles y, a sus 41 años, mantiene su nivel. Algunas dudas sobre su futuro surgieron tras una huelga, y no se descarta su regreso a Europa, mientras se prepara para disputar su sexta fase final de un Mundial este verano.
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¿Se plantearía Ronaldo volver a Old Trafford?
Ronaldo y Carrick compartieron vestuario. Ahora, tras llevar al United a la Liga de Campeones, Carrick es candidato a entrenador titular. ¿Le atraería a Ronaldo volver por tercera vez a Manchester?
Al preguntarle, Saha, exdelantero del United —en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de BetVictor Online Casino— respondió: «¿Que si lo consideraría? Por qué no, pero no creo que eso vaya a materializarse porque creo que hay un futuro para el Manchester United y hay un futuro para Cristiano Ronaldo, y esas dos historias parecen bonitas, pero no parecen encajar muy bien. Así que, por el momento, no creo que sea algo natural.
«La experiencia siempre suma en ataque, pero Cristiano aún quiere jugar y batir récords; no aceptará el banquillo.
No creo que funcione, así que, por los récords que quiere batir, no lo veo factible».
Ronaldo se ha ganado un lugar entre los inmortales
Ronaldo marcó 118 goles con el United en su primera etapa y 27 en la segunda. Su reputación se manchó algo al orquestar su salida rumbo al Mundial 2022, pero la mayoría de los aficionados lo siguen considerando una leyenda.
Su contrato con el Al-Nassr vence en 2027, así que este verano no busca nuevos retos y podría lograr su primer gran título en Arabia Saudí. Parece que el fútbol europeo ya no volverá a verle, aunque su legado perdurará entre los inmortales del deporte.