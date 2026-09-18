Y hablando de los nombres en los que hay que confiar en este partido entre los jugadores de ambos equipos, según los niveles mostrados en todas las jornadas anteriores de la Liga y el número de puntos, la clasificación quedó de la siguiente manera:

1 - Kylian Mbappé, 79 puntos

2 - Jude Bellingham, 66 puntos

3 - Arda Güler, 61 puntos

4 - Álex Baena, 49 puntos

5 - Vinícius Júnior, 48 puntos

6 - Lee Kang-in, 47 puntos

7 - Jan Oblak, 42 puntos

8 - David Hancko, 39 puntos

9 - Álex Grimaldo, 39 puntos

10 - Marcos Llorente, 38 puntos

Y observando a ambos equipos en general, encontraremos que el Atlético de Madrid destaca en el aspecto defensivo, con la presencia del equipo del entrenador Diego Simeone con 4 de los 5 mejores defensas en el derbi, que son "Hancko, Grimaldo, Marcos Llorente, Le Normand", superando todos ellos a Dean Huijsen, defensa del Real Madrid, con "30 puntos".

Y en cuanto a la portería, encontraremos que Thibaut Courtois se sitúa por detrás de Jan Oblak al sumar 37 puntos hasta ahora, frente a los 42 del esloveno que guardará la portería del Atlético en el derbi.

Y en el aspecto ofensivo, era natural que el Real Madrid dominara bajo la dirección de su entrenador José Mourinho, al contar con 3 de los 5 mejores delanteros en el derbi, que son Mbappé, Vinícius y Yan Diomande, junto a Giuliano Simeone y Ademola Lookman.

Y en el centro del campo, también están presentes 3 jugadores del conjunto merengue, que son "Bellingham, 66 puntos", Arda Güler, "61 puntos", y Federico Valverde, "30 puntos", frente a solo dos jugadores del Atlético, que son Álex Baena, "49 puntos", y Lee Kang-in, "47 puntos".