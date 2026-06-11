¿Conseguirán Jonathan David y Promise David marcar goles mientras Maxime Crépeau se mantiene firme bajo los palos? Cinco claves para el partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina

TORONTO — Salir al campo del BMO Training Centre en Downsview Park no es nuevo para la selección masculina de Canadá. Para muchos, es su hogar, ya sea con el Toronto FC o en la cantera, y un lugar habitual para las concentraciones de la selección canadiense.

Esta semana fue diferente: «parece real», admitió el lunes el portero Maxime Crépeau.

Al recorrer la autopista habitual, coches y motos de policía flanqueaban el autobús y la comitiva con la marca de la Copa del Mundo. Estaba claro que esta semana no se trataba de un partido de la CONCACAF contra alguna isla. Es la Copa del Mundo.

«Estamos deseando que llegue el partido. Nos sentimos listos y preparados», afirmó el delantero suplente Promise David. «Es como el primer día de la universidad: estás emocionado por empezar».

La preparación de Canadá, a menudo tratada como el anfitrión olvidado, ha estado marcada por las lesiones. Es poco probable que el capitán Alphonso Davies juegue los primeros partidos y Moïse Bombito aún no tiene el alta. Otros siguen sin estar al 100 %.

Sin embargo, a diferencia de generaciones anteriores, este equipo tiene profundidad. La narrativa de las lesiones puede resultar sencilla y atraer a la afición ocasional, pero no es una excusa legítima.

El seleccionador Jesse Marsch lleva dos años construyendo esa profundidad y confía en ella para los primeros partidos. Para él y para los millones de seguidores, contar con buenos suplentes convierte el tema de las lesiones en una excusa menor. El equipo ya no depende tanto de Davies como hace cuatro años en Catar.

«Podríamos debatir horas sobre quiénes son nuestros mejores centrocampistas por las bandas, nuestros extremos y, en la delantera, sobre quién debe acompañar a Jonathan David», añadió Marsch. «Eso demuestra la calidad del grupo; qué suerte tenemos».

El viernes Canadá debutará en el Mundial masculino frente a Bosnia y Herzegovina en el Toronto Stadium; luego jugará en Vancouver contra Catar el 18 de junio y ante Suiza el 24.

A continuación, GOAL repasa las cinco claves que Canadá debe atender ante los bosnios.