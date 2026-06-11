Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Jonathan David CanadaGetty Images

Traducido por

¿Conseguirán Jonathan David y Promise David marcar goles mientras Maxime Crépeau se mantiene firme bajo los palos? Cinco claves para el partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina

FEATURES
World Cup
Canadá
Bosnia and Herzegovina
J. David
P. David
J. Marsch
L. De Fougerolles
D. Cornelius
C. Larin
L. Millar

Ya ha llegado el primer partido de Canadá en el Mundial. ¿Podrán Jonathan David, Promise David y la amplia plantilla de Jesse Marsch superar las lesiones y empezar con buen pie contra Bosnia?

TORONTO — Salir al campo del BMO Training Centre en Downsview Park no es nuevo para la selección masculina de Canadá. Para muchos, es su hogar, ya sea con el Toronto FC o en la cantera, y un lugar habitual para las concentraciones de la selección canadiense.

Esta semana fue diferente: «parece real», admitió el lunes el portero Maxime Crépeau.

Al recorrer la autopista habitual, coches y motos de policía flanqueaban el autobús y la comitiva con la marca de la Copa del Mundo. Estaba claro que esta semana no se trataba de un partido de la CONCACAF contra alguna isla. Es la Copa del Mundo.

«Estamos deseando que llegue el partido. Nos sentimos listos y preparados», afirmó el delantero suplente Promise David. «Es como el primer día de la universidad: estás emocionado por empezar».

La preparación de Canadá, a menudo tratada como el anfitrión olvidado, ha estado marcada por las lesiones. Es poco probable que el capitán Alphonso Davies juegue los primeros partidos y Moïse Bombito aún no tiene el alta. Otros siguen sin estar al 100 %.

Sin embargo, a diferencia de generaciones anteriores, este equipo tiene profundidad. La narrativa de las lesiones puede resultar sencilla y atraer a la afición ocasional, pero no es una excusa legítima.

El seleccionador Jesse Marsch lleva dos años construyendo esa profundidad y confía en ella para los primeros partidos. Para él y para los millones de seguidores, contar con buenos suplentes convierte el tema de las lesiones en una excusa menor. El equipo ya no depende tanto de Davies como hace cuatro años en Catar.

«Podríamos debatir horas sobre quiénes son nuestros mejores centrocampistas por las bandas, nuestros extremos y, en la delantera, sobre quién debe acompañar a Jonathan David», añadió Marsch. «Eso demuestra la calidad del grupo; qué suerte tenemos».

El viernes Canadá debutará en el Mundial masculino frente a Bosnia y Herzegovina en el Toronto Stadium; luego jugará en Vancouver contra Catar el 18 de junio y ante Suiza el 24.

A continuación, GOAL repasa las cinco claves que Canadá debe atender ante los bosnios.

  • Canada v Uzbekistan - International FriendlyGetty Images Sport

    Evitar actuar por impulso

    Trece de las convocadas de Canadá ya han jugado un Mundial. Para las otras trece, jugar ante su público y frente a un grupo hostil de aficionados de Bosnia y Herzegovina será un reto.

    ¿Cómo afronta este momento un jugador como el defensa central de 20 años Luc de Fougerolles, cuyo FCV Dender ha luchado contra el descenso esta temporada y ha jugado ante una media de 3.400 aficionados por partido?

    ¿Y Jayden Nelson, convocado con su melena, símbolo de la batalla contra el cáncer que superó de niño? ¿O Crépeau, que llega tras perderse Catar 2018 por una fractura de pierna?

    Este grupo canadiense, curtido en ligas de todo el mundo, jamás había vivido un escenario así. Para muchos, hasta hace poco era un sueño inalcanzable. Ahora que llegó el momento, mantener la calma en un ambiente familiar será clave, sobre todo si se confirma el pronóstico de lluvia torrencial que podría complicar aún más el partido.

    «Haré lo mismo que en cualquier otro partido: mantener mi rutina», afirma de Fougerolles. «El estadio me resulta familiar. Será especial cuando suene el himno y pisemos el campo, pero en los días previos seguiré haciendo lo mismo... Prepararme bien me da confianza».

    Un aspecto que deben mejorar es su tendencia a cometer faltas: en cuatro de los últimos diez partidos han visto una tarjeta roja, señal de que, a veces, se pasan de intensidad.

    Una roja, o incluso una amarilla temprana, puede cambiar un partido y el torneo.

    «Somos físicos, jugamos duro, pero no somos un equipo sucio», dijo Marsch en marzo tras la roja a Tajon Buchanan contra Islandia. «No me preocupa la reputación, pero tarjetas así pueden cambiar un torneo».

    • Anuncios
  • Canada v Ivory Coast - International FriendlyGetty Images Sport

    ¿Están listos Luc De Fougerolles y Derek Cornelius?

    Las lesiones no son excusa, pero Canadá preferiría tener a Moïse Bombito en óptimas condiciones para el Mundial que se celebra en casa. Es uno de los centrales más rápidos del mundo y pieza clave en la Copa América 2024; sin él, la defensa pierde solidez.

    Afortunadamente para Canadá, de Fougerolles ya asumió el reto. En solo 13 partidos internacionales, el canterano del Fulham ha impresionado por su serenidad bajo presión y su capacidad para contener a los delanteros rivales y abrir espacios entre líneas. Aporta algo diferente a lo que ofrece Bombito, pero es un jugador maduro para su edad. Sin embargo, su asociación con Derek Cornelius es aún relativamente nueva. Cornelius quedó marginado de la campaña del Rangers en la Premiership escocesa tras el cambio de año.

    «Su mentalidad», afirma Cornelius sobre su compañero, «será clave: el partido será una batalla física y mental, y todos sabemos que Luc estará a la altura».

    Su principal reto será contener el poderío físico de Bosnia y Herzegovina, la selección más alta del torneo (1,85 m de media), con un Edin Džeko que, a sus 40 años, sigue en gran nivel.

    Contener esa envergadura, sobre todo para el metro ochenta de De Fougerolles, no será fácil, y contener los contraataques al presionar alto tampoco. Ambos son la mejor opción de Canadá y pueden definir el debut en el Grupo B.

  • Southampton v Ipswich Town - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    ¿Podrá Canadá marcar?

    Desde que Marsch dirige a Canadá, el equipo ha tenido problemas para anotar. A pesar de su presión alta y de contar con el delantero de la Juventus Jonathan David, no es una máquina ofensiva.

    En los últimos 10 partidos ha marcado 11 goles, un promedio bajo que refleja la falta de ocasiones de calidad: su xG en ese periodo es de 11,07. Es decir, convierte según lo esperado.

    ¿Cómo se revertirá? Podría ser cuestión de suerte, pues ni David ni Cyle Larin, del Southampton, han repetido con la selección sus cifras de club. También cabría ajustar la plantilla o la táctica.

    Se espera que Larin y David sean titulares, pero Marsch podría sustituirlos si el partido no funciona. Otra opción es retrasar a David a la media punta y dejar a Larin como único nueve. Más adelante, el goleador Promise David, ya con más ritmo, también puede aportar.

    El cambio más reciente es que Canadá domina más la posesión, pero aún le cuesta superar defensas bajos y resistir la presión.

    Otra opción es incluir a Tani Oluwaseyi, del Villarreal, por Larin: no es un rematador nato, pero abre espacios. También podría modificar el dibujo en la segunda parte, añadir un segundo mediapunta como Nathan Saliba y adelantar a David.

    ¿Bastará? Por ahora no hay certezas. La mejor actuación ofensiva de Canadá en juego abierto en los últimos meses fue el 3-0 a Rumanía en septiembre, con Davies y Bombito ausentes y Oluwaseyi junto a David.

  • Canada v Tunisia - International FriendlyGetty Images Sport

    ¿Podrán participar los laterales?

    Por la lesión de Davies y las limitaciones físicas de Ali Ahmed y Jacob Shaffelburg en la banda izquierda, más la reincorporación de Alistair Johnston en la derecha, los laterales canadienses apenas aportaron creatividad en los amistosos.

    En su mejor versión, Canadá es un equipo de élite que crea desequilibrios con extremos y laterales que se superponen y delanteros listos para recibir centros.

    En los amistosos mostraron poca conexión, sobre todo entre Liam Millar, próximo a la Premier League, y Richie Laryea (Toronto FC), lo que limitó los centros.

    El estilo de Millar ocupa mucho espacio y su regate, aunque hábil, no siempre es predecible para que Laryea lo aproveche como desencadenante del ataque; a menudo lo deja aislado y forzado a buscar opciones de gol con pocas garantías.

    Ahmed y Shaffelburg se han entrenado al máximo en los últimos días y podrían ser convocados. Sus velocidades ayudan a estirar las defensas y combinan mejor con la proyección de Laryea.

    Si Canadá logra más centros al área, será positivo; gran parte dependerá de crear superioridad numérica en las bandas.

  • CrepeauGetty

    Defensa en jugadas a balón parado

    Dada la imponente estatura de los jugadores de Bosnia y Herzegovina, Canadá tendrá mucho trabajo defendiendo las jugadas a balón parado.

    Su ataque se basa en jugadas a balón parado y centros al área. Esa estrategia puede complicar a una pareja de centrales de baja estatura y a Crepeau, portero de solo 1,80 m. 

    Según Opta, Bosnia generó ocasiones en el 36 % de sus corners y en el 28 % de sus tiros libres en el último año, lo que refleja su eficacia en estas jugadas. La lluvia prevista para el viernes podría complicar aún más la tarea de defensas y porteros. 

    «Las jugadas a balón parado son una amenaza clara», admitió Cornelius. «Debemos reducir sus oportunidades de centrar y, el día del partido, estar preparados para luchar».

    Si Canadá limita sus faltas y mantiene la organización defensiva, tendrá opciones de éxito. Pero cualquier error puede costarle caro ante la garra ofensiva de Bosnia.


World Cup
Canadá crest
Canadá
CAN
Bosnia and Herzegovina crest
Bosnia and Herzegovina
BIH