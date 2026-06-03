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¿Conseguirá Harry Kane, el goleador nato, un hito en el Mundial? Robbie Fowler explica por qué el capitán de Inglaterra puede hacer historia en 2026
¿Cuántos goles ha marcado Kane con la selección inglesa?
La opinión general es que los Tres Leones necesitarán que su capitán ruede en suelo norteamericano este verano para tener alguna posibilidad de poner fin a 60 años sin títulos internacionales.
Desde su debut con gol en 2015, Kane ha marcado 78 veces para Inglaterra y ya es su máximo anotador.
En 2018, cuando llevó a Inglaterra a semifinales, el exdelantero del Tottenham fue Bota de Oro del Mundial con seis tantos. Nadie ha repetido ese logro.
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¿Podrá Kane hacer historia en la Bota de Oro del Mundial?
¿Podrá Kane convertirse en el primero en 2026? Al preguntárselo a Fowler, exdelantero de Liverpool y Inglaterra —en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de BetMGM— respondió: «Es posible. Con la plantilla de Inglaterra, creo que pueden llegar a las últimas fases. Y, para un goleador como él, probablemente haya que llegar a cuartos, semifinales e incluso a la final. Creo que Inglaterra puede lograrlo.
Quieres que Inglaterra lo haga bien, pero también que Harry brille, porque si vuelve a ser el máximo goleador de un Mundial, sus opciones al Balón de Oro crecen.
Es capaz, claro, porque el juego también le favorece. Es inteligente: dosifica esfuerzos y sabe jugar.
«Harry lo tiene todo: marca goles. ¿Apostarías en su contra? Yo no lo haría. Inglaterra puede llegar lejos y, si lo hace, espero que sea él quien marque».
¿Llegará Kane a los 100 goles con Inglaterra?
Mientras Kane mantiene su ritmo y sin sucesores claros para la camiseta ‘9’, seguirá batiendo el récord de goles de Inglaterra. Debe apuntar a las tres cifras.
Al preguntarle si Kane podría alcanzar esa cifra, emulando a Ronaldo y Messi —con Wayne Rooney como el único otro inglés por encima de los 50 goles—, Fowler añadió: «Ahora la selección inglesa juega muchos más partidos que nosotros en mi época. Ahora bien, no sé si es solo porque todo está a la vista, tienes todas las competiciones y también la Liga de Naciones.
Harry juega, Harry marca. Si vemos los grupos de clasificación y cómo juega Inglaterra, debería superar esa cifra.
«Harry ya no es un niño, tal vez se acerque al final de su carrera, pero sigue brillante. Tiene goles guardados y será titular en Inglaterra varios años más.
Tiene 78 goles y necesita unos 20 más, pero no apostaría en su contra: su promedio de goles por partido es excepcional y no creo que cambie pronto.
En la eliminatoria para la Eurocopa posterior al Mundial debería sumar varios más. Ojalá lo consiga, porque es un delantero generacional y ha sido brillante.
«Tuvimos mucha suerte con Wayne Rooney; sus números con Inglaterra fueron impresionantes. Y ahora Harry está al mismo nivel, entre los mejores delanteros de la historia de Inglaterra».
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Kane es un serio candidato al Balón de Oro de 2026
Con 112 partidos, Kane se acerca al récord de 125 de Peter Shilton y podría ser el mejor de la historia de Inglaterra.
Un gran título internacional le acercaría aún más a la cima y le reforzaría como candidato al Balón de Oro, trofeo para el que ya suena tras ser bicampeón en Alemania y ganar tres Botas de Oro de la Bundesliga.