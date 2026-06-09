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England Women gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Conseguir la clasificación para el Mundial femenino vía repesca tras la derrota

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Inglaterra vs Ucrania
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El viernes, Inglaterra tenía todo a su favor. Visitaba a España en Mallorca con la clasificación directa al Mundial Femenino de 2027 en juego. Un empate les bastaba para viajar a Brasil y enviar a una de sus principales rivales a la repesca. Sin embargo, desperdiciaron la ocasión y cayeron 4-0, la peor derrota desde la llegada de Sarina Wiegman.

«Esperaba un partido muy reñido», declaró la seleccionadora de Inglaterra tras el encuentro, y tenía motivos para hacerlo. Solo una vez, en 2017, el duelo se resolvió por más de un gol; habitualmente es un choque igualado que se decide por detalles.

El partido del viernes siguió ese guion hasta que Patri Guijarro rompió el empate a los 19 minutos; entonces las Lionesses cedieron de forma inusual. «Esta noche fuimos decepcionantes», admitió Wiegman.

La derrota, la más amplia bajo el mando de la holandesa y la peor de Inglaterra desde 2009, les costó el liderato en la lucha por el único billete directo al Mundial Femenino de 2027.

España puede sellar su billete venciendo a Islandia el martes, mientras que Inglaterra necesita que las nórdicas puntúen para evitar la repesca. Poco probable.

¿Cómo afecta esto a la preparación de Inglaterra para la Copa? ¿Y qué golpe supone para las Lionesses y sus esperanzas de ganar el torneo el próximo verano?

  • Lotte Wubben-Moy England Women 2026Getty Images

    Aún se espera la clasificación

    Aunque probablemente deba disputar la fase de play-offs, sería una gran sorpresa que Inglaterra no se clasificara para el torneo de Brasil.

    Las eliminatorias constan de dos rondas, ambas a doble partido, lo que reduce las posibilidades de que un resultado inesperado en un solo encuentro elimine a las Lionesses. El equipo de Wiegman será además uno de los mejores de la fase, ya que se enfrentará a un equipo de la Liga C en la primera ronda y, en la segunda, a un cuarto de la Liga A o a uno de la Liga B.

    En resumen, el resultado del viernes no reduce sus opciones de ir al Mundial, solo alarga el camino.

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  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    Oportunidades de aprendizaje reducidas al mínimo

    Sin embargo, esos cambios no son lo ideal para Inglaterra, pues lo mejor sería la clasificación automática y poder organizar los amistosos que desee en las dos últimas ventanas internacionales del año.

    En la preparación para el torneo de 2023, antes de llegar a su primera final, las Lionesses midieron fuerzas con Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Australia y Brasil en la Finalissima, lo que les permitió enfrentarse a estilos muy distintos fuera de Europa.

    Ahora deberán medirse a rivales conocidos o contra los que son claras favoritas, con pocas posibilidades de aprendizaje hasta fin de año.

  • Alex Greenwood England Women 2026Getty Images

    Nos esperan diferentes retos

    Es un duro golpe, pues Wiegman quiere entender qué pasó el viernes contra España.

    «Ahora me pregunto: ¿qué lo provocó?», reflexionó tras la derrota. «Debemos descubrir qué falló».

    El cuerpo técnico inglés puede analizar el encuentro a posteriori, pero volver a llevar a las Lionesses al campo contra rivales de élite cuanto antes sería un buen banco de pruebas, aunque no sea en un entorno competitivo.

    Hay problemas en defensa que requieren atención, pero la repesca no pondrá a Inglaterra bajo la misma presión que España. Sea quien sea el rival, se espera que las Lionesses dominen la posesión y encaren contraataques; eso no equivale a soportar la intensidad de una de las mejores selecciones del mundo.

  • Sarina Wiegman 2026Getty Images

    ¿Se suspende la experimentación?

    Las eliminatorias serán partidos reñidos y cruciales, así que habrá pocas oportunidades para rotar, a menos que Inglaterra consiga una ventaja insuperable en la ida.

    La plantilla cuenta con veteranas que ganaron la Eurocopa el verano pasado, pero también con jugadoras con poca experiencia internacional.

    En los amistosos de finales de 2025 surgieron nombres como Lucia Kendall, titular ante España en Wembley, o Taylor Hinds, lateral izquierda con minutos. Sin embargo, Wiegman tendrá menos margen para probar en partidos de ganar o ganar.

    En 2024, si Inglaterra logra la clasificación, la prioridad será preparar la Copa del Mundo, por lo que solo habrá margen para probar en los primeros amistosos. A medida que se acerque el torneo, la experimentación quedará limitada.

  • Chloe Kelly England Women 2026Getty Images

    El lado positivo

    No todo es negativo. La derrota del viernes puede ser una lección valiosa para Inglaterra a largo plazo. Como dijo Lauren Hemp el lunes: «En partidos así se aprende más». Y las Lionesses no juegan muchos encuentros de este tipo.

    España ya había dominado otros duelos, pero en los más igualados Inglaterra suele ganar. Los resultados, por sí solos, han ocultado algunas grietas del equipo de Wiegman, evidentes en Mallorca.

    Además, las eliminatorias tienen ventajas: las Lionesses apenas juegan fuera, solo lo imprescindible en clasificación, y eso se notó el viernes. Los amistosos se celebran casi siempre en casa: el último fuera fue en territorio neutral a principios de 2024, y el anterior data de abril de 2021. Disputar dos encuentros a domicilio en la repesca puede ser positivo.

    Además, podrían enfrentarse a buenos equipos en partidos muy competitivos. Los rivales de la Liga C no deberían ser un obstáculo en la primera ronda, pero en la segunda podrían encontrar rivales peligrosos. Si las Lionesses ganan, tampoco sería malo.

  • Lucy Bronze England Women 2026Getty Images

    En desventaja

    Mientras Inglaterra se prepara para las eliminatorias, España —actual campeona del mundo y principal rival de las «Leonas»— jugará ante las mejores selecciones para rodarse ante equipos menos conocidos que podría enfrentar en el Mundial.

    Japón, que se clasificó al ganar la Copa de Asia en marzo, hará lo mismo, al igual que Alemania, campeona de su grupo tras vencer a Noruega el viernes, y probablemente Francia, líder del Grupo A2 antes de los partidos del martes. Mientras, Estados Unidos lleva meses en esa fase: ya jugó con Japón, Colombia, Brasil, Países Bajos y otros tras su oro olímpico del verano de 2024.

    Inglaterra, por tanto, parte en desventaja respecto a muchas de ellas. Las Lionesses deben sacar provecho de la repesca y, luego, de los primeros meses de 2025, cuando podrán elegir rivales.

    Por ahora, el foco está en Ucrania el martes y en reaccionar a la derrota del viernes. Aún hay una pequeña opción de clasificación directa, pero lo prioritario es enderezar el rumbo y llegar en buena forma a la repesca, listas para demostrar que Inglaterra sigue siendo aspirante a la Copa del Mundo Femenina de 2027.

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