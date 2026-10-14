NTB
Traducido por
«Conseguimos sacarle de quicio»: Cómo el capitán del Viking, Zlatko Tripic, «jugó como un cabrón» para provocar que Michael Olise viera la tarjeta roja y enfurecer a las estrellas del Bayern de Múnich
El capitán noruego orquesta el caos continental
El capitán local, Tripic, logró provocar a los gigantes bávaros, hasta el punto de causar la absurda expulsión de Olise durante un emocionante partido de seis goles en el Lyse Arena. Sus provocaciones hicieron que el aspirante al Balón de Oro viera dos tarjetas amarillas en rápida sucesión en el minuto 73, después de que Olise lanzara el balón directamente a la cara de Tripic. Más allá de sus provocaciones sobre el césped artificial de Jattavagen, el extremo fue decisivo con el balón: dio la asistencia para el gol que abrió el marcador, obra de Gianni Stensness a los 70 segundos, y sirvió a Herman Haugen el empate en el minuto 90.
- NTB
Los visitantes, furiosos, lamentan una provocación que salió cara
La ventaja de dos goles de los locales, conseguida gracias a Stensness y a un contraataque culminado por Peter Christiansen, quedó anulada inicialmente por un doblete de Harry Kane, que batió un récord al marcar en nueve partidos consecutivos de la Champions League, y un gol de Luis Diaz. Sin embargo, las astutas provocaciones del capitán rival, que no vio ni una sola tarjeta en toda la noche, lograron romper la concentración de la plantilla del Bayern de Múnich.
Tras el partido, el director deportivo del Bayern, Max Eberl, destacó la eficacia de las tácticas psicológicas del rival en declaraciones a Sky Sport Germany: «Él [Tripic] jugó como un cabrón sobre el césped. Quería ganar el partido y nosotros nos dejamos provocar. Consiguió exactamente lo que quería».
Molesto por un altercado físico con el capitán y por el arbitraje de aquella noche, el centrocampista del Bayern Konrad Laimer añadió, según recoge Bild: «Noté que me golpeó en la cabeza con la mano. Y pensé: eso es tarjeta clara. Pero el árbitro pitaba lo que le daba la gana de todos modos, aunque ese es otro asunto».
Un veterano intrépido adopta un enfoque cínico
El delantero del Bayern Kane también calificó a su rival de «jugador listo al que le gusta provocar faltas, revolcarse por el suelo y perder tiempo» tras el pitido final. Pese a tener que pasar brevemente por el banquillo para tomar analgésicos después de recibir un golpe en las costillas que agravó una antigua lesión, según confirmó a VG, el extremo se mostró sonriente al atender a los periodistas en la zona mixta.
Tripic reconoció que había logrado sacar de quicio a Olise y al resto de la plantilla del Bayern, repleta de estrellas, y declaró a los periodistas: «No hizo gran cosa. Probablemente estaba un poco molesto y conseguimos provocarlo. La mayoría me echó la bronca. No me atreví a entrar en el vestuario del Bayern para pedir una camiseta».
En respuesta a los comentarios de Kane sobre las artimañas empleadas para compensar la diferencia de calidad, Tripic añadió: «Es divertido que Kane me haya mencionado. Él también es extremadamente bueno en eso y sabe el grado de picardía que hace falta. Si le ponemos las cosas fáciles al Bayern, la diferencia de calidad es demasiado grande. No íbamos a ponérselo fácil y supimos movernos en ese límite».
El entrenador del Viking, Bjarte Lunde Aarsheim, elogió la valentía de su capitán y su capacidad para transmitir energía positiva a toda la plantilla en rueda de prensa: «Es extremadamente importante para nosotros. Tenemos un capitán que no tiene miedo, predica con el ejemplo y consigue sacar de quicio a uno de los mejores equipos del mundo.
«Esa energía se contagia al equipo. Si quieres triunfar a este nivel, necesitas cierto grado de picardía. Creo que demuestra que no tienes miedo y que quieres demostrar lo bueno que eres».
- AFP
El quebradero de cabeza por una sanción pone a prueba la profundidad de la plantilla del Bayern de Múnich
Dejar escapar la victoria en los últimos minutos obliga al gigante alemán a trabajar con rapidez en la serenidad de su plantilla antes de volver a la competición nacional este fin de semana. La sanción de Olise también supone un duro golpe para la rotación ofensiva del Bayern de cara a su próximo partido de la fase de liga, el miércoles que viene contra el Arsenal.
Mientras tanto, los servicios médicos del Viking seguirán de cerca la lesión de Tripic en una costilla para asegurarse de que su capitán esté en condiciones de liderar al equipo después de inscribir su nombre en una de las noches más históricas del club.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias