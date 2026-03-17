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Conor Gallagher sufre «problemas de asma», mientras que Igor Tudor ofrece información sobre el estado físico de las estrellas del Tottenham antes del partido contra el Atlético
Preocupaciones sobre la forma física de Gallagher
Los Spurs están preocupados por el estado físico de Gallagher de cara al crucial partido de vuelta de los octavos de final que se disputará en el Tottenham Hotspur Stadium. El internacional inglés, que llegó procedente del Atlético de Madrid en enero por 35 millones de libras, no participó en el entrenamiento del martes y no formó parte de la convocatoria durante el empate del fin de semana contra el Liverpool.
El entrenador interino Tudor explicó la situación del centrocampista antes de la conclusión de una eliminatoria en la que van perdiendo por 5-2 en el global, afirmando: «Veremos hoy qué podemos hacer porque, como sabéis, probablemente tiene problemas de asma. Tiene algún virus que le está causando molestias, así que mañana veremos si puede estar en el banquillo. No hay ningún peligro, pero aún así no está en condiciones de jugar».
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Un triple impulso para los Spurs tras las recuperaciones de tres lesionados
Aunque Gallagher sigue siendo duda, Tudor pudo dar noticias más positivas sobre otros titulares habituales. En particular, el joven sueco Lucas Bergvall ha regresado por sorpresa a los entrenamientos completos dos meses antes de lo previsto inicialmente. El joven formará parte del banquillo junto a Destiny Udogie, que se ha recuperado de una distensión en el tendón de la corva.
El capitán del club, Romero, también está disponible para ser convocado tras completar los protocolos de conmoción cerebral tras un choque de cabezas en el partido de ida. Tudor confirmó el regreso del defensa diciendo: «Romero está ahí. ¿Lo habéis visto hoy en el entrenamiento? Puede jugar. Joao [Palhinha], no, está un poco peor, así que estará (disponible) para el próximo partido. Romero está dentro».
Van de Ven desmiente los rumores
Dejando a un lado las noticias sobre lesiones, Micky van de Ven aprovechó la rueda de prensa previa al partido para desmentir los rumores de que el vestuario de los Spurs se haya vuelto inestable. El defensa holandés defendió con firmeza el compromiso del equipo, a pesar de los malos resultados recientes en la liga y del difícil partido que les espera el miércoles por la noche.
El defensa se refirió a los informes que apuntaban a que los jugadores «se habían desconectado» y dijo: «Por supuesto que he visto cosas. Los periodistas a veces dicen cosas y uno se pregunta: “¿De dónde han sacado eso?”. Como si los jugadores se hubieran desconectado. No es cierto».
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El reto que hay que superar
El equipo londinense recibe a los hombres de Diego Simeone necesitando un pequeño milagro para seguir adelante en la máxima competición europea. Tras un duro partido de ida en España, los Spurs se encuentran con un 5-2 en contra en el global y deben encontrar la manera de superar a una de las defensas más disciplinadas del fútbol mundial sin varios de sus jugadores clave. Hasta ahora, bajo la dirección de Tudor, han perdido cuatro partidos y empatado uno, tras sumar un punto contra el Liverpool el domingo.
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