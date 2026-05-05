Los Spurs han sumado siete puntos en sus tres primeros partidos bajo el técnico italiano, lo que ha impulsado sus esperanzas de mantenerse en la Premier League.

Tras la clave victoria 2-1 sobre el Aston Villa, el centrocampista Gallagher resaltó el compromiso del técnico con el crecimiento individual como motor del cambio.

«El entrenador ha sido brillante con nosotros. Ha unido al equipo», declaró el jugador de 26 años a los periodistas al hablar del ambiente en el vestuario.

«Ha trabajado mucho con cada jugador, con reuniones cara a cara, para devolver la fe y la confianza. Lo ha hecho conmigo y ha marcado la diferencia, y sé que también lo ha hecho con muchos compañeros».



