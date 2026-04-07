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Conor Coady, cedido por el Wrexham, ha recibido el alta hospitalaria tras quedar «inconsciente» por un disparo recibido durante el partido contra el Charlton
Alta hospitalaria tras un susto
El veterano defensa quedó inconsciente en el tiempo de descuento al realizar una valiente intervención para desviar un disparo de Tom Ince en el que fue su partido número 500 con el primer equipo. Los servicios médicos acudieron rápidamente al terreno de juego y el partido se detuvo durante casi diez minutos; finalmente, las cámaras de televisión dejaron de enfocar la jugada al hacerse evidente la gravedad de la situación.
El Charlton ha confirmado ahora que Cody ha recibido el alta y ha sido enviado a casa en un comunicado oficial, que dice: «Conor Coady ha recibido el alta hospitalaria tras la lesión en la cabeza que sufrió en el empate 1-1 del lunes contra el Watford en Vicarage Road. El jugador, de 33 años, quedó inconsciente tras recibir un golpe con un disparo en el tiempo de descuento. Fue retirado en camilla y trasladado a un hospital local, donde se le realizaron una serie de pruebas.
«Coady ha recibido el alta médica y ha sido dado de alta esta tarde. El club desea agradecer al personal médico del Watford su apoyo y asistencia. El personal médico del Charlton seguirá supervisando su estado de acuerdo con los protocolos adecuados».
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El entrenador elogia la valentía en un momento decisivo
El incidente eclipsó un resultado que dejó en entredicho las aspiraciones del Watford de llegar a los play-offs y situó al Charlton a ocho puntos de la zona de descenso de la Championship. Nathan Jones no tardó en destacar la abnegación de Coady, señalando que la lesión se produjo mientras el jugador encarnaba la determinación defensiva necesaria en esta fase de la temporada.
Al reflexionar sobre la lesión, el entrenador del Charlton dijo: «Lo sacaron del campo y lo llevaron al hospital. Lo dio todo en su partido número 500 y acabó inconsciente, lo que resume a la perfección su actuación. Informaremos a todo el mundo en cuanto sepamos más».
Un mensaje sincero para nuestros seguidores
Tras recibir el alta hospitalaria esa misma noche, el ex capitán de los Wolves publicó un mensaje personal en Instagram para tranquilizar a los aficionados sobre su estado. Junto a una foto con su hijo, el jugador cedido al Wrexham escribió: «De vuelta a casa con mi hijo... Gracias a todos por los mensajes, significan mucho para mí. Otro punto más para los chicos».
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A continuación se detallan los protocolos obligatorios en caso de conmoción cerebral
El equipo médico del Charlton seguirá de cerca al defensa ahora que se somete a los protocolos obligatorios de reincorporación tras una conmoción cerebral, lo que probablemente le mantendrá fuera de los terrenos de juego en los próximos partidos. Los Addicks afrontan una recta final crucial contra el Preston, el Sheffield Wednesday, el Ipswich Town, el Hull City y el Swansea City para asegurar matemáticamente su permanencia en la Championship. A falta de cinco partidos, el club espera que su líder más experimentado pueda regresar rápidamente una vez que supere las pruebas neurológicas necesarias.