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Alvino Hanafi

Traducido por

Conoce al Viking FK: el club de la Champions League que funciona con dos entrenadores principales

VfB Stuttgart vs Viking
Liga de Campeones
Viking
B. Aarsheim
M. Jensen
VfB Stuttgart

El conjunto noruego Viking FK está causando sensación en la Liga de Campeones con una inusual estructura en el banquillo, con dos entrenadores principales. Morten Jensen y Bjarte Lunde Aarsheim comparten el poder y las responsabilidades a partes iguales, demostrando que tener dos jefes puede dar éxito en la élite europea.

  • El club que opera con dos entrenadores principales

    El campeón noruego Viking FK afronta el partido del miércoles de la Champions League contra el VfB Stuttgart con una de las estructuras más inusuales del fútbol europeo: dos entrenadores principales. Morten Jensen y Bjarte Lunde Aarsheim comparten por igual la dirección del equipo desde enero de 2021.

    En lugar de recurrir a una estructura tradicional de entrenador y asistente, ambos tienen el mismo poder y toman juntos las decisiones tácticas clave.

    Lejos de ser una solución temporal, esta filosofía de cogestión ha transformado al Viking en una fuerza formidable en el fútbol nacional y europeo.

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    La gestión dual da un éxito inmediato

    La estructura con dos entrenadores ha dado resultados notables al club de Stavanger. Bajo Jensen y Lunde Aarsheim, el Viking se consolidó en la cima del fútbol noruego y ganó su primer título de la Eliteserien en 34 años en 2025.

    La estructura de liderazgo dual también ha aportado regularidad a nivel nacional, ya que el Viking sigue firmemente en la lucha por el título junto al Bodo/Glimt.

    Jensen expresó su satisfacción después de que su triunfo en el play-off ante el Dinamo Zagreb les asegurara fútbol europeo, y calificó el logro de "abrumador y todo con lo que siempre hemos soñado".

  • Igualdad de responsabilidades y profundas raíces locales

    Jensen y Lunde Aarsheim comparten por igual las responsabilidades en los días de partido, la carga de trabajo y las obligaciones con los medios. Ambos entrenadores mantienen profundos vínculos con el club, y Lunde Aarsheim ocupa el octavo puesto en la lista histórica de partidos disputados con el Viking.

    Sobre el césped, el jugador clave y capitán Zlatko Tripic actúa como el enlace crucial que ejecuta la visión compartida de los entrenadores.

    Tripic marcó en ambos partidos de la victoria en el play-off contra el Dinamo Zagreb para sellar la primera aparición del Viking en la fase principal de la Champions League desde 1992.

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    Probando el modelo de dos entrenadores en el gran escenario

    El Viking lleva su estructura de doble entrenador a Alemania para un enfrentamiento memorable contra el VfB Stuttgart en el MHP Arena.

    El viaje de 1.150 kilómetros desde Stavanger ofrece a Jensen y Lunde Aarsheim el escenario ideal para demostrar su filosofía única.

    El Viking buscará ejecutar con fluidez el plan de partido de sus coentrenadores para lograr un resultado histórico en el escenario europeo.

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