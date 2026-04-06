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Luis Suarez Viktor Gyokeres GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traducido por

Conoce al «otro» Luis Suárez: la nueva máquina goleadora del Sporting que hace que Viktor Gyökérs no se eche de menos ante el regreso del delantero del Arsenal a Lisboa

Analysis
Liga de Campeones
Sporting de Lisboa
Arsenal
Luiz Suárez
V. Gyoekeres
Primeira Liga
FEATURES
Sporting de Lisboa vs Arsenal

Cuando el Sporting CP fichó a Viktor Gyokeres, se arriesgó bastante al apostar por un delantero cuya única racha goleadora consistente se había producido fuera de la máxima categoría. Tras no haber logrado dar la talla en el Brighton, Gyokeres había demostrado ser una amenaza para las defensas de la Championship, al marcar 43 goles con el Coventry City a lo largo de dos temporadas y media con los Sky Blues.

Esas cifras convencieron al Sporting para pagar por Gyokeres, en el verano de 2023, una cifra que resultó ser una ganga: 24 millones de euros (20 millones de libras esterlinas/27,5 millones de dólares). Posteriormente, el sueco llevó su juego a nuevas cotas en Lisboa, marcando 97 goles en solo 102 partidos con el Sporting, al tiempo que les ayudó a ganar dos títulos de liga consecutivos, así como la Copa de Portugal en 2025. Como dijo el entrenador del Sporting, Rui Borges, Gyokeres «marcó una época» en la historia del club.

La marcha de Gyokeres el verano pasado era, por tanto, inevitable, y fue el Arsenal quien dio el paso, asegurándose el fichaje del jugador de 27 años en una operación de 64 millones de libras (86 millones de dólares). A pesar de un comienzo lento, Gyokeres parece haber encontrado su sitio en el norte de Londres y suma 17 goles en todas las competiciones de cara al encuentro del martes contra su antiguo club en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Pero, aunque es probable que todas las miradas se centren en Gyokeres en el Estadio José Alvalade, el Sporting ya ha sabido superar con éxito la marcha de su antiguo número 9. Luis Suárez (¡no, no ese!) ha estado registrando cifras similares a las de Gyokeres desde su llegada a Lisboa, y probablemente será la clave para que el equipo de Borges plantee problemas a los Gunners, ya que, al igual que su predecesor, fue fichado de la segunda división.

  • Granada CF v Real Madrid CF - La Liga SantanderGetty Images Sport

    Los primeros pasos en Europa

    Nacido en Santa Marta (Colombia), Suárez se trasladó a Europa en 2016 después de que el Granada lo fichara del Leones, el club en el que se había formado, y lo incorporara a su equipo filial cuando aún era un adolescente. Los propietarios del club español, la familia Pozzo, traspasaron a Suárez a otro de sus clubes, el Watford, 18 meses después, aunque nunca llegó a debutar con los Hornets.

    En cambio, Suárez pasó las tres temporadas siguientes cedido de nuevo en España, primero en el equipo «B» del Real Valladolid y luego en el Gimnastic, de Segunda División. Sin embargo, no fue hasta la temporada 2019-20 cuando realmente llamó la atención, al marcar 19 goles con el Real Zaragoza en Segunda División.

    Esas actuaciones convencieron a los Pozzo para que ficharan de nuevo a Suárez para el Granada, mientras se preparaban para su primera campaña europea tras haber terminado séptimos en La Liga y clasificarse para la Europa League. Suárez marcó siete goles durante su primera temporada en la máxima categoría, a los que siguió otros ocho la temporada siguiente, aunque eso no fue suficiente para evitar el descenso del Granada.

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  • Luis Suarez Almeria 2023-24Getty Images

    Lucha física y mental

    Sin embargo, Suárez no bajó de categoría con el Granada, ya que cambió España por Francia y fichó por el Marsella en el verano de 2022 por 10 millones de euros (8,5 millones de libras esterlinas/11,5 millones de dólares). Además, tuvo un debut de ensueño en la Ligue 1, al marcar dos goles en su primer partido contra el Reims y contribuir así a la victoria por 4-1.

    Sin embargo, ese fue el punto álgido de la etapa de Suárez en el Stade Vélodrome. Solo disputaría diez partidos más —de los cuales solo tres como titular— y marcaría un gol más antes de ser considerado prescindible tan solo seis meses después de firmar un contrato de cinco años. Así, regresaría a España y ficharía por el Almería, amenazado por el descenso, en calidad de cedido en enero de 2023.

    Se acordó que el Almería haría el traspaso definitivo si Suárez les ayudaba a mantenerse en La Liga, y aunque distó mucho de ser prolífico, los cuatro goles y cinco asistencias del colombiano fueron cruciales para que su nuevo equipo terminara solo un puesto y un punto por encima de la zona de descenso.

    Pero eso solo sería un respiro temporal. El Almería no logró ganar ninguno de sus primeros 28 partidos de La Liga en la temporada 2023-24 y acabó descendiendo tras acumular unos escasos 21 puntos. Suárez se vio obligado a ver la mayor parte de la temporada desde la banda tras sufrir una fractura en la pierna en los últimos compases del empate 3-3 de octubre contra su antiguo club, el Granada. En un cruel giro del destino, Suárez había marcado anteriormente un hat-trick en ese mismo partido, pero terminó el encuentro entre lágrimas y en camilla.

    Esa lesión dejó a Suárez en un lugar oscuro, y luchó con su salud mental durante los meses siguientes.

    «Pasé por una depresión de la que me recuperé poco a poco, con trabajo y psicólogos», reveló a El Espectador. «Ni siquiera podía levantarme de la cama. Tenía una lesión… Sin ella, no habría tocado fondo. Me ayudó a fortalecer mi capacidad mental. Cuando estaba lesionado, sentí que podía haberlo perdido todo, pero si no hubiera vivido esos momentos difíciles, no sería el jugador que soy hoy.

    «Quería cambiarlo todo. Me dejé crecer un poco el pelo, cambié el nombre de mi camiseta [empezó a usar el nombre de su padre, Luiz Javier Suárez]. Son etapas que se cierran y otras que se abren».

  • Luis Suarez Sporting CP 2025-26Getty Images

    Recuperarse

    Así, Suárez volvió a la Segunda División y solo marcó dos goles en los primeros siete partidos del Almería en la temporada. Pero, una vez transcurrido un año desde su terrible lesión, Suárez se convirtió en un jugador casi imparable para las defensas rivales, terminando la temporada como máximo goleador de la Segunda División con 27 goles, a los que sumó ocho asistencias y un hat-trick con el que eliminó al Sevilla de la Copa del Rey.

    Dado el éxito con Gyokeres, el Sporting estaba convencido de que Suárez podría trasladar ese rendimiento a la Liga Portugal, a pesar de que solo había marcado 26 goles en 107 partidos de primera división a lo largo de su etapa en España y Francia. Se pusieron en contacto con él por primera vez en febrero de 2025, mientras preparaban la salida de Gyokeres, y para cuando se confirmó su fichaje por 25 millones de euros (22 millones de libras/29 millones de dólares) por el Sporting de Lisboa, los entendidos ya pronosticaban grandes cosas para Suárez en el Sporting.

    «Por su ética de trabajo, sus características y sus estadísticas, es lo más parecido a Gyokeres que el Sporting podría fichar», declaró a A Bola el exdelantero del Sporting y español de origen, Tonito. «Sé que es una opinión contundente, teniendo en cuenta todo lo que Gyokeres logró en dos años en Alvalade, y también porque tendremos que esperar a ver cómo rinde Suárez en los entrenamientos, pero es un jugador que trabaja muy duro, marca muchos goles y tiene mucha calidad.

    «Me parece un fichaje muy bueno y, repito, lo más parecido a Gyokeres que el Sporting podría fichar».

  • FBL-POR-LIGA-SPORTING-MOREIRENSEAFP

    «No hay límites»

    En cuanto a goles marcados, esa predicción ha resultado acertada. Suárez ha marcado 33 goles en 42 partidos en lo que va de temporada, incluidos 24 en 25 partidos de liga con el actual campeón de Portugal. Por el contrario, Gyokeres logró 43 goles en todas las competiciones durante su primera temporada en Alvalade.

    «Trabajo para mejorar día a día y, por supuesto, me gustaría superar a Viktor Gyokeres, pero es algo que no me quita el sueño», declaró Suárez al canal de televisión colombiano Win Sports en enero cuando le preguntaron sobre superar los logros del hombre que le precedió en Lisboa. «Es la típica pregunta: “¿Cuántos goles quiero marcar en una temporada?”. Siempre digo que no tengo un límite; trabajo para que cada temporada y cada momento sean algo en lo que mejorar, siempre».

    Sin embargo, son tipos de jugadores diferentes, ya que Suárez es mucho más móvil que su predecesor. El jugador de 28 años incluso ha llegado a empezar algún que otro partido por la banda izquierda a lo largo de su carrera, tal es su agilidad y habilidad con el balón en los pies. Gyokeres, por el contrario, vio básicamente arruinada su carrera en el Brighton debido a la insistencia de los Seagulls en que jugara por la banda en lugar de por el centro.

    «Con Viktor, nos costó más adaptarnos porque no era un jugador que buscara conexiones, primeros toques y esas paredes, sino más bien profundidad», explicó el centrocampista del Sporting Pedro Gonçalves al Jornal Sporting en septiembre. «En aquel momento, me costó más adaptarme a su estilo de juego, pero luego hizo historia en el club, como sabemos. Ahora, el comienzo ha sido bastante fácil jugando con Luis y [Francisco] Trincao».

  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-VEN-COLAFP

    «El mejor momento de mi carrera»

    Aunque Suárez ha sido toda una revelación a nivel nacional con el Sporting, también ha sido una pieza clave en la mejor campaña del club en la Liga de Campeones desde que alcanzara los cuartos de final en 1983. Suárez ha marcado cinco goles en diez partidos europeos esta temporada, entre los que destaca un doblete decisivo contra el vigente campeón, el París Saint-Germain, que ayudó al equipo de Borges a terminar séptimo en la fase de grupos y, por lo tanto, a evitar la ronda de play-off.

    «Creo que estoy en el mejor momento de mi carrera y de mi vida», declaró Suárez a principios de temporada. «Pero aún quedan cosas por venir, vacíos que tengo que llenar... Pero sí, considero que estoy en mi mejor momento. Vine al Sporting para ser feliz y me han acogido muy bien, mi familia está encantada. En resumen, a nivel personal estoy en la cima de mi felicidad».

    Esa felicidad también se ha trasladado al ámbito internacional, donde Suárez se ha consolidado como el delantero titular de Colombia de cara al Mundial de este verano. 

    Siguiendo los pasos de sus compatriotas Radamel Falcao, James Rodríguez y Luis Díaz, que han triunfado en el fútbol portugués, Suárez ha desbancado a jugadores como Jhon Durán en la jerarquía nacional y es el favorito para ser titular en el primer partido de Colombia contra Uzbekistán, que se disputará en Ciudad de México el 17 de junio.

    El momento más destacado de la carrera internacional de Suárez hasta la fecha se produjo sin duda en septiembre, cuando marcó cuatro goles en la victoria por 6-3 sobre Venezuela, convirtiéndose en el primer jugador en conseguir un «poker» en la fase de clasificación de la CONMEBOL desde su homónimo de Uruguay en 2011.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-SPORTING-PSGAFP

    «No le tiene miedo a nadie»

    Antes de que la atención se centre en el Mundial, Suárez aún tiene asuntos de club que atender. El Sporting se encuentra actualmente a cinco puntos del líder de la Liga portuguesa, el Oporto, aunque con un partido menos, mientras que cuenta con una ventaja de 1-0 sobre el Oporto tras el partido de ida de las semifinales de la Copa de Portugal.

    Sin embargo, su reto más difícil probablemente llegue la próxima semana, ya que el Sporting aspira a convertirse en el primer equipo en derrotar al Arsenal en Europa esta temporada. A pesar de enfrentarse a un rival tan formidable, Suárez afronta el partido con una actitud positiva.

    «No le tenemos miedo a nadie», declaró a Record. «Respetamos a todos nuestros rivales, pero no tememos a ninguno de ellos… Cuando llegué a Europa, no estaba mentalmente preparado para este tipo de retos. Tengo la responsabilidad de demostrar por qué me trajeron aquí. Eso es lo que más me motiva, porque debo devolver al club y a la afición la confianza que han depositado en mí».

    Sin duda, el Arsenal no se tomará a la ligera el reto de frenar a Suárez. Solo Harry Kane ha marcado más goles en liga esta temporada en las 30 principales ligas de Europa (según el coeficiente de la UEFA) que el jugador al que Borges ha apodado «la bestia». Y si los Gunners no están a la altura, el hombre fichado para sustituir a su propio delantero estrella podría convertirse en una espina clavada.

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