Conoce a Yan Couto: el nuevo fichaje del Como procedente del Borussia Dortmund y el último golpe maestro internacional de Cesc Fàbregas

El Como está que arde este verano y acaba de cerrar otro golpe. Yan Couto llega procedente del Borussia Dortmund, con el fichaje confirmado el miércoles por la noche.
El acuerdo por Trevoh Chalobah procedente del Chelsea también está cerrado, aunque ese aún espera confirmación oficial. Ahora el Como ha cerrado otra operación.
«El Como 1907 , se lee en la página web del club, se complace en anunciar la cesión del lateral derecho de la selección brasileña Yan Couto, procedente del Borussia Dortmund, para la temporada 2026/27».
«Yan es un jugador valiente y con una gran técnica , dijo Cesc Fabregas, que nos ofrece varias opciones por la banda derecha. Le gusta incorporarse al ataque, tiene una gran energía y encaja bien con nuestra forma de jugar. Sigue siendo joven, pero ya ha adquirido una experiencia importante y creemos que puede seguir creciendo con nosotros».
«Estoy muy feliz de estar aquí , fueron las primeras palabras de Yan Couto, me gusta mucho la forma de jugar del equipo y su filosofía, y espero ayudar al equipo a mejorar aún más. Creo que este es un paso importante para mi carrera, no veo la hora de empezar».