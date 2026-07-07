¡Conmoción para la revelación del Mundial! El drama de la lesión de Johan Manzambi

Según el periódico, el jugador de 20 años se lesionó la rodilla sin intervención de un rival en la última sesión de entrenamiento y se perderá «definitivamente» el partido contra Colombia.

Manzambi jugó los cuatro partidos de Suiza hasta octavos y brilló en varios. Contra Bosnia, entró en el 71’ y marcó un doblete en los minutos finales.

En el cierre de la fase de grupos ante Canadá debutó como titular y respondió con un gol y una asistencia. También aportó una asistencia en los dieciseisavos contra Argelia.

Aún se desconoce su reemplazo, mientras que Rubén Vargas y Djibril Sow también abandonaron la última práctica por lesiones.