¡Conmoción en el 1860 Múnich tras 15 años de reinado de terror! El inversor Hasan Ismaik, fuera de inmediato

De forma inesperada, Ismaik rescindió préstamos ya aprobados, lo que provocó el segundo descenso del orgulloso club a la cuarta división, tras el de 2017. Al final faltaron 2,7 millones de euros para obtener la licencia de la 3.ª Liga.

Después anunció que no salvaría al club de una inminente insolvencia. En declaraciones al Süddeutsche Zeitung, el inversor afirmó: «A estas alturas todos entienden que no es solución aportar dinero nuevo cada año». La cuestión hoy no es si una persona concede otro crédito a otra. La verdadera cuestión es cómo quiere el club construir un futuro estable que no dependa cada temporada de financiaciones de emergencia».

Tras la retirada del patrocinador principal, «die Bayerische», que ejerció su cláusula de rescisión por el descenso a la Regionalliga, al 1860 le faltan, según la prensa, 2,7 millones de euros para evitar una inminente insolvencia, la misma cifra que se necesitaba para la licencia de la Tercera División.

El miércoles, la directiva confirmó ante los indignados aficionados en Giesing que el club descendía a la cuarta división por falta de recursos.

«No hemos conseguido la licencia, lo que significa que el año que viene jugaremos en la Regionalliga», declaró el presidente del club, Gernot Mang, quien admitió que, al vencerse el plazo a las 17:00 horas, el club no aportó prueba alguna de la cobertura del déficit presupuestario de 2,7 millones de euros.