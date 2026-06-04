¡Conmoción en el 1860 Múnich tras 15 años de reinado de terror! El inversor Hasan Ismaik, fuera de inmediato

¡Libertad para los Leones tras 15 años de reinado de terror! El TSV 1860 München e.V. ha rescindido unilateralmente el contrato de cooperación con el inversor Hasan Ismaik tras el dramático descenso forzoso a la Regionalliga. Así lo ha comunicado el club en un comunicado de prensa, del que se hace eco el diario Bild.
En él se lee: «El TSV München von 1860 e.V. ha rescindido con efecto inmediato y por causa justificada el contrato de cooperación firmado el 30 de mayo de 2011 con HAM Internaions». Además, anuncia que, de cara a la temporada 2026/27, el club ya prepara todas las medidas necesarias y cuenta con la autorización de la Federación Bávara de Fútbol para competir en la Liga Regional de Baviera.