Getty Images
Traducido por
Conmoción: el delantero estrella de Suiza, Breel Embolo, no podrá viajar a Estados Unidos para disputar el Mundial debido a un problema con el visado
Las complicaciones con el visado frenan el vuelo de Embolo
La selección suiza recibió un golpe el martes al saberse que la autorización ESTA de Breel Embolo, necesaria para entrar en EE. UU., estaba en revisión. La noticia sorprendió al plantel, pues el delantero de 29 años es clave en su ataque de cara a la fase final de 2026.
La federación suiza emitió un comunicado donde detalla: «Lamentablemente, Breel Embolo no puede viajar a Estados Unidos con el equipo. Su autorización ESTA estaba aprobada hasta esta mañana, pero a las 10:30 nos informaron que su solicitud está en revisión adicional».
- Getty Images Sport
Motivo por el que el tema del visado de Embolo ha vuelto a salir a la luz
La repentina revisión de la elegibilidad de Embolo para entrar en Estados Unidos se debe a un viejo asunto legal. En 2018, el delantero del Rennes participó en un altercado en Basilea que terminó con una sentencia de un tribunal suizo en 2023. Fue condenado por amenazas y multado con pena suspendida.
Aunque ya había viajado a EE. UU. sin problemas para amistosos contra México y Estados Unidos en junio de 2025, su decisión de no apelar hizo la sentencia firme. Esa firmeza alertó al sistema migratorio estadounidense y provocó la actual paralización a pocos días del torneo.
La Federación sigue confiando en que se alcance una solución
A pesar del contratiempo, la Federación Suiza de Fútbol confía en que su delantero estrella se una a la concentración a tiempo para el primer partido. Los responsables mantienen contacto constante con las autoridades estadounidenses para resolver los trámites y permitirle disputar su tercer Mundial.
«Estamos en contacto con las autoridades y esperamos que Breel se incorpore hoy o viaje mañana», añadió la federación. Las redes del equipo mostraron solidaridad con una foto del avión y el mensaje: «Un asiento vacío, pero no por mucho. Nos vemos pronto, Breel Embolo».
- Getty Images
Se avecina un mes decisivo para Suiza
Suiza debutará el 13 de junio ante Catar en Santa Clara. Luego enfrentará a Bosnia y Herzegovina en Inglewood y a Canadá en Vancouver, por lo que cada entrenamiento cuenta. Embolo, autor de 23 goles en 85 partidos con la selección, es clave en los planes de Yakin para estos cruciales encuentros.