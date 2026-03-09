Conmoción ante la oferta de 43 millones de libras del Manchester United por la estrella sorpresa del Nottingham Forest, mientras los ojeadores quedan impresionados por el «candidato directo» para sustituir a Casemiro

Aunque el Nottingham Forest fichó a Sangare por unos 30 millones de libras en 2023, es plenamente consciente del vertiginoso aumento de su valor. Se espera que el club espere a obtener un beneficio bastante significativo, y hay informes que sugieren que el Forest tiene la intención de iniciar las negociaciones con una cifra más alta, en torno a los 43 millones de libras.

El equipo de Vitor Pereira se encuentra en una situación en la que podría necesitar al menos una venta importante este verano para equilibrar las cuentas. Sangare, Elliot Anderson y Murillo se encuentran entre sus activos más valiosos y, dado que su contrato se extiende hasta 2028, el United tendrá que pagar una prima para conseguir a su posible sustituto de Casemiro.