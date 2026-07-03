A diferencia de lo informado por Sky, el diario *Bild* afirma que el contrato de Klopp como director de fútbol global de Red Bull, vigente hasta 2029, no incluye ninguna «cláusula de rescisión» por escrito. Sky había señalado que Klopp había incluido en su contrato con el RB una «opción de salida» en caso de que la Federación Alemana de Fútbol (DFB) lo contactara.
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¿Confusión por la cláusula de rescisión y un sueldo astronómico? Jürgen Klopp parece exigir a la DFB un paso histórico
Sin embargo, la DFB podría enfrentarse a un hecho sin precedentes: pagar una indemnización por un seleccionador. Según «Bild», Red Bull pide varios millones para liberar a Klopp.
Matthäus, el jugador con más partidos internacionales de la historia, añadió al diario *Bild* que Klopp probablemente no aceptará el sueldo de Julian Nagelsmann, quien acaba de dimitir. Nagelsmann cobraba siete millones de euros al año tras renovar hasta 2028, mientras que Klopp percibe entre ocho y quince millones en el Red Bull y antes recibía 18 en el Liverpool.
«Su salario no será el de Nagelsmann, de eso estoy seguro. Ya he hablado de ello con algunas personas. Klopp no irá a la DFB por el salario anual que le paga el RB», afirmó Matthäus: «No hay nada que se mueva en el rango de los millones de un solo dígito como salario anual».
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Klopp está listo para ser seleccionador y pronto hablará con la dirigencia de la DFB.
Klopp ya informó a la DFB de su disposición a asumir la selección alemana tras la salida de Nagelsmann. La federación lo confirmó el viernes: «La directiva hablará con Jürgen Klopp, quien en principio acepta el cargo».
Según Bild, la federación quiere presentarlo en las próximas cinco semanas y, como muy tarde, cubrir el puesto a principios de agosto. Podría debutar el 24 de septiembre.
Ese día debutará en la Liga de Naciones ante Países Bajos y tres días después recibirá a Grecia, antes de otros cuatro compromisos internacionales antes de fin de año.
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