¿Confusión por la cláusula de rescisión y un sueldo astronómico? Jürgen Klopp parece exigir a la DFB un paso histórico

Sin embargo, la DFB podría enfrentarse a un hecho sin precedentes: pagar una indemnización por un seleccionador. Según «Bild», Red Bull pide varios millones para liberar a Klopp.

Matthäus, el jugador con más partidos internacionales de la historia, añadió al diario *Bild* que Klopp probablemente no aceptará el sueldo de Julian Nagelsmann, quien acaba de dimitir. Nagelsmann cobraba siete millones de euros al año tras renovar hasta 2028, mientras que Klopp percibe entre ocho y quince millones en el Red Bull y antes recibía 18 en el Liverpool.

«Su salario no será el de Nagelsmann, de eso estoy seguro. Ya he hablado de ello con algunas personas. Klopp no irá a la DFB por el salario anual que le paga el RB», afirmó Matthäus: «No hay nada que se mueva en el rango de los millones de un solo dígito como salario anual».