¡Conflicto en el vestuario de la selección francesa! Ousmane Dembélé habría enfadado a sus compañeros durante el partido contra España

Según la noticia, los jugadores franceses se mostraron molestos y acusaron a Dembélé de querer desviar la atención de sus propias deficiencias en el duelo contra los fuertes ibéricos.

Se especula con que el incidente en el vestuario afectara al partido por el tercer puesto contra Inglaterra el sábado en Miami. En cualquier caso, Dembélé, como otros seis titulares de la semifinal, no jugó ese encuentro.











