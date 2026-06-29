Si Diomande mantiene su gran nivel en Leipzig, «llegará el momento de dejarlo marchar, pero no este año», aclaró Schäfer sobre un posible traspaso este verano.

El domingo, varios medios aseguraron que Diomande ya había acordado fichar por el PSG, con un contrato de cinco años hasta 2031. Es un equipo al que admiro como aficionado al fútbol», declaró Diomande en Francia.

Según Sky, ya hubo contacto entre el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, y Oliver Mintzlaff, presidente del consejo de administración del Leipzig. Liverpool, cuyo ofrecimiento de 100 millones de euros fue rechazado, no planea presentar otra oferta por ahora.