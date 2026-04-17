Confirman al sucesor de Andoni Iraola, cerca de fichar al exentrenador de la Bundesliga

Según informó en primicia ESPN, el Bournemouth busca con rapidez su próximo entrenador y ha colocado a Rose como candidato principal. Aunque también valoró fichar al técnico del Ipswich Town, Kieran McKenna, la disponibilidad y el perfil táctico de Rose lo han situado en lo más alto de la lista. El alemán, sin equipo tras dejar el RB Leipzig el año pasado, facilita un acuerdo, mientras que McKenna sigue vinculado a Portman Road hasta 2028. Las negociaciones sobre su salario estarían muy avanzadas.