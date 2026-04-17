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Brentford v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traducido por

Confirman al sucesor de Andoni Iraola, cerca de fichar al exentrenador de la Bundesliga

Bournemouth
M. Rose
A. Iraola
Premier League
Bundesliga

El Bournemouth está a punto de nombrar a Marco Rose, exentrenador del RB Leipzig y del Borussia Dortmund, como su nuevo técnico. El alemán, de 49 años, es el favorito para suceder a Andoni Iraola, quien anunció su sorpresiva salida al final de la temporada, mientras el club de la Premier League busca mantener su estilo de juego de alta intensidad.

  • Rose se perfila como el principal objetivo

    Según informó en primicia ESPN, el Bournemouth busca con rapidez su próximo entrenador y ha colocado a Rose como candidato principal. Aunque también valoró fichar al técnico del Ipswich Town, Kieran McKenna, la disponibilidad y el perfil táctico de Rose lo han situado en lo más alto de la lista. El alemán, sin equipo tras dejar el RB Leipzig el año pasado, facilita un acuerdo, mientras que McKenna sigue vinculado a Portman Road hasta 2028. Las negociaciones sobre su salario estarían muy avanzadas.

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  • RB Leipzig v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    Mantener la identidad táctica

    El interés por Rose se basa en su filosofía táctica, alineada con la de Iraola. Exentrenador del Borussia Mönchengladbach, es conocido por su presión intensa, estilo que identificó al Bournemouth en la máxima categoría. La directiva quiere mantener esta identidad y no busca un perfil distinto. Además, llega con amplia experiencia tras dirigir en la élite europea y disputar varias ediciones de la Liga de Campeones, una ventaja clave.

  • Iraola se marcha tras tres temporadas

    La búsqueda de un nuevo entrenador comenzó tras la decisión de Iraola de dejar el club después de tres años destacados. A pesar de su éxito, el técnico de 43 años no tiene otro trabajo previsto y calificó su salida como una decisión personal.

  • RB Leipzig v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    De cara a la transición hacia el verano

    Si se cierra el acuerdo, Rose será el último entrenador extranjero de renombre en probar suerte en la Premier League. La directiva del Bournemouth confía en que su enfoque táctico agresivo impulse al equipo. Las negociaciones avanzan rápido, y el club espera anunciar su llegada antes de que acabe la temporada.

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