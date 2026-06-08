Getty Images
Traducido por
Confirmado el regreso de José Mourinho al Real Madrid y prometido un fichaje de 150 millones de euros, tras la reelección de Florentino Pérez, admirador de los «galácticos», como presidente del club blanco
Pérez se asegura otro mandato al frente de los Blancos
La victoria del domingo mantiene a Pérez al frente del gigante español hasta 2030, prolongando un mandato en el que el club ya ha conseguido siete de sus quince Copas de Europa, un récord histórico. A pesar de las recientes decepciones en el terreno de juego, Pérez sigue siendo la figura indiscutible en el Bernabéu.
«Seguiremos trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos», afirmó ante sus seguidores en la fiesta nocturna, poco después de que el canal del club anunciara su victoria sobre Enrique Riquelme. El veterano directivo, al frente también de una empresa constructora internacional, no enfrenta un rival serio desde hace más de dos décadas: se ha presentado sin oposición en todas las elecciones desde 2009.
- AFP
El Especial vuelve
La mayor sorpresa de la victoria electoral es el regreso confirmado de Mourinho a la capital española. El técnico portugués, que dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013, fue clave en la campaña de Pérez. Su vuelta busca recuperar la disciplina y el espíritu ganador de un equipo que lleva dos temporadas sin títulos importantes.
Pérez, admirador del ex técnico de Chelsea y Manchester United, se mostró «orgulloso de que José Mourinho, uno de los mejores entrenadores del mundo, esté a punto de regresar». La decisión marca un giro radical para un club que quiere olvidar las últimas temporadas y el fracaso de la Superliga Europea.
Promesas de fichajes estrella y un presupuesto de 150 millones de euros para el mercado de fichajes
Pérez no se conforma con el banquillo: prepara una ambiciosa campaña de fichajes para reforzar la plantilla. Además de objetivos defensivos como Ibrahima Konaté (Liverpool) y Denzel Dumfries (Inter de Milán), el presidente se ha comprometido a fichar a un «galáctico» por más de 150 millones de euros (126 millones de libras/161 millones de dólares). Se espera que esta importante adquisición se anuncie oficialmente a finales de esta semana, como parte de las celebraciones posteriores a las elecciones.
Con esta inversión millonaria, el presidente reafirma su apuesta por el modelo galáctico que caracterizó sus anteriores mandatos. La identidad del fichaje de 150 millones de euros sigue generando especulaciones en toda Europa; se mencionan los nombres de Michael Olise y Vitinha.
- Goal - GFX
Riquelme acepta la derrota, pero promete volver
El candidato Riquelme, de 37 años, realizó una campaña convincente con el apoyo de leyendas como Raúl González, Fernando Hierro e Iker Casillas, pero no ganó. Había prometido fichar a Erling Haaland, lo que el entorno del jugador desmintió. Pese a la derrota, este ejecutivo de energías renovables afirmó que apenas empieza su trayectoria política.
Felicitó a Pérez y aceptó el resultado, pero advirtió: «Para nosotros, esto no es el final, es el principio. El Real Madrid no pasará otros 20 años sin celebrar elecciones».